Passione Milan: presenze record a San Siro per il Bologna

Continua a crescere il numero di tifosi milanisti che saranno presenti dal vivo domani sera a San Siro per il ritorno allo stadio.

L’entusiasmo della gente, del popolo rossonero, non si placa affatto. Anzi, dopo la sosta per le Nazionali si registra un vero e proprio incremento nella voglia di sostenere il Milan.

Lo testimoniano i numeri, in vista del match di domani tra Milan e Bologna. Il posticipo della 31.a giornata farà registrare il record stagionale di tifosi presenti allo stadio. Fondamentalmente per un motivo specifico: sarà la prima gara post-lockdown con la possibilità di capienza al 100% di San Siro.

Un vero e proprio evento, dopo le limitazioni degli ultimi anni, che favorisce sia la passione dei milanisti sia le casse della società di via Aldo Rossi. Secondo gli aggiornamenti della Gazzetta dello Sport, saranno presenti almeno 70 mila spettatori domani alle ore 20:45.

Numeri eccellenti anche per le prossime gare casalinghe

La foltissima presenza dei tifosi rossoneri a San Siro è dettata da due fattori. In primis, come già detto, la riapertura degli spalti al 100%, stabilita da Governo e CTS dopo il calo della pericolosità nei contagi da Covid-19.

Ma anche per la posizione in classifica del Milan. La banda di Pioli è prima in solitaria, con la possibilità in questo weekend di allungare il passo ulteriormente. Oggi si gioca Juventus-Inter ed una (se non entrambe) delle rivali Scudetto perderà sicuramente terreno.

L’entusiasmo del popolo rossonero non riguarda però soltanto la gara di domani contro il Bologna. Il Milan sta registrando già importanti numeri sulle vendite dei biglietti per le partite casalinghe successive. Gettonatissima la sfida al Genoa del 15 aprile, con almeno 35 mila tagliandi venduti in questi giorni.

O anche il primo maggio prossimo, duello acceso con la bella Fiorentina di Italiano: si viaggia sui 21 mila biglietti ceduti a quasi un mese di distanza da tale match. Per non parlare dell’ultima sfida che il Milan giocherà a San Siro contro l’Atalanta. Per il match del 15 maggio si sfiorerà il record assoluto, visto che i tagliandi staccati sono 33 mila. Se Ibra e compagni viaggeranno ancora a ritmo Scudetto è possibile che si registri un incasso da primato vero.