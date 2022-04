Leao: “Ci è mancata efficacia, volevano vincere per i tifosi”

L’attaccante portoghese ha analizzato il pareggio contro i rossoblù al termine della sfida ai microfoni di Dazn

Il Milan non va oltre lo 0-0 in casa contro il Bologna di Sinisa Mihaijlovic e spreca un’importante occasione per allungare in classifica e staccare nuovamente Inter e Napoli.

I rossoneri ci hanno provato in tutti i modi, tirando oltre 30 volte verso la porta di Skorupski, ma non sono riusciti a sbloccare il match. Continuano quindi i problemi della squadra di Pioli contro le cosiddette piccole, ma considerato che i felsinei hanno giocata una grande gara. Ci ha provato tante volte anche Rafa Leao, che non è riuscito a trovare la via del gol. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn al termine del match: “Partita un po’ così perché non abbiamo vinto. Abbiamo creato tanto ma non abbiamo fatto gol”.

Il portoghese ha poi aggiunto” E’ mancata efficacia davanti alla porta, le ultime ultime scelte. Dobbiamo lavorare per non fare gli stessi errori le prossime. La pressione è positiva, volevamo vincere per tutti i tifosi. Adesso dobbiamo pensare alla prossima”.