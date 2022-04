Diretta live Milan-Bologna: cronaca in tempo reale e risultato finale della partita del campionato di Serie A 2021/2022.

Dopo Napoli e Inter, che hanno battuto rispettivamente Atalanta e Juventus, tocca al Milan rispondere. A San Siro c’è il Bologna da affrontare e sconfiggere.

Milan-Bologna: la cronaca della partita

Alle ore 20:45 l’arbitro Marinelli fischierà l’inizio della sfida.

Serie A, Milan-Bologna: preview e formazioni ufficiali

Archiviata la pausa nazionali, il Milan torna in campo e di fronte ha il Bologna. A San Siro lo stadio è quasi completamente pieno per spingere la squadra di Pioli a vincere e a riportarsi così a +3 sul Napoli in classifica. Importante rispondere ai successi degli azzurri e dell’Inter.

I rossoneri sanno di non poter sottovalutare questo impegno, bisogna dare il massimo per conquistare i 3 punti. Nella formazione titolare il mister esclude Kessie, rilanciando dall’inizio Brahim Diaz come trequartista. A destra nel tridente offensivo ancora Messias preferito a Saelemaekers. Davanti Giroud, con Ibrahimovic e Rebic che partono dalla panchina. Assente Romagnoli, che ha accusato un infortunio muscolare.

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Bologna.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Bennacer, Tonali; Messias, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia; Bakayoko, Castillejo, Kessie, Krunić, Saelemaekers; Ibrahimović, Rebić. All.: Pioli.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Schouten, Svanberg, Aebischer, Dijks; Barrow, Arnautović. A disp.: Bardi; Binks, Bonifazi, Kasius, Mbaye; Soriano, Vignato, Viola; Falcinelli, Orsolini, Sansone, Santander. All.: Tanjga.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.