Mihajlovic, la dedica del Milan: “La famiglia rossonera è con te” | Foto

Il Milan prima del match a San Siro contro il Bologna ha rivolto un bel pensiero nei confronti di Mihajlovic, assente per delle cure.

Avrebbe voluto essere in panchina stasera in Milan-Bologna, ma Sinisa Mihajlovic si guarderà la partita dall’ospedale Sant’Orsola. Com’è noto, deve effettuare un periodo di terapie per evitare che la leucemia ricompaia.

Quella contro la squadra rossonera non è una partita come le altre per l’allenatore serbo, che il Diavolo lo ha allenato nella stagione 2015/2016 prima dell’esonero deciso da Silvio Berlusconi. Nonostante un’annata non facile, ha saputo farsi apprezzare molto dai tifosi milanisti.

Il Milan non lo ha dimenticato e in questo momento importante della sua vita ha deciso di rivolgergli un pensiero attraverso i maxi schermi di San Siro, dove si leggeva questo messaggio: “Forza Sinisa! La famiglia rossonera è con te“.

Una bella dedica da parte del club rossonero a Mihajlovic, che sicuramente avrà apprezzato e non mancherà di ringraziare. Il tecnico del Bologna, però, spera anche di vedere la sua squadra disputare una grande partita e ottenere un buon risultato a Milano.