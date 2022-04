Milan, conferme dal Portogallo: non solo Origi, un altro attaccante!

Il famoso quotidiano portoghese Record ha confermato l’anticipazione giunta dall’Italia. Milan interessato all’attaccante che milita in Liga Portugal

Negli scorsi si era parlato dell’interessamento del Milan nei confronti di un attaccante goleador che milita in Portogallo. La notizia sembrava essere svanita nel nulla ed invece, all’improvviso, ecco che un quotidiano molto famoso nazionale rincara la dose e rilancia l’indiscrezione: colpo difficile ma non impossibile

Quando meno te lo aspetti ecco che il Milan si muove seriamente sul mercato. Sempre attivo e molto attento il duo formato da Maldini e Massara, che vogliono regalare a Pioli un nuovo attaccante per la prossima stagione. Giroud sta facendo davvero molto bene, ma l’età avanza anche per lui. Stesso discorso per Ibrahimovic: non si conoscono ancora le sue intenzioni per il prossimo anno, se se la sentirà di continuare a giocare e se vorrà ancora farlo con il Milan.

Per questo motivo non si può escludere l’arrivo di una nuova punta, anche se al momento le priorità sembrano essere altre. Come l’arrivo di un nuovo difensore, Botman su tutti, di un centrocampista (magari Renato Sanches), e di un calciatore duttile sulla trequarti. Questo però non esclude l’attenzione del duo dirigenziale per quanto riguarda un nuovo bomber, con una carta d’identità più “fresca” rispetto a Giroud ed Ibra.

Il giornale “Record” conferma: Milan interessato alla punta del Porto

Come scritto in precedenza, negli ultimi giorni era apparsa la notizia di un interessamento del Milan nei confronti di Mehdi Taremi, attaccante in forza attualmente al Porto. A riportare questo era stata la testata calciomercato.it. Non sembrava esserci stato un seguito a tutto ciò, una delle tante notizie poi svanite nel nulla. E, invece, all’improvviso, la bomba sganciata direttamente dal Portogallo. E’ stato il famoso quotidiano nazionale Record a confermare in qualche modo l’anticipazione arrivata dall’Italia.

Taremi, iraniano, è il punto di riferimento del Porto. 29 anni, è nel momento clou della sua carriera. 18 gol in 39 presenze in questa stagione nel Porto, il suo contratto è in scadenza tra due anni, nel 2024. La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni, una cifra ritenuta troppo alta dai rossoneri che però non hanno intenzione di mollare la presa. Potrebbe arrivare presto un’offerta concreta da parte del Milan, per cominciare così a trattare. Sarà Taremi l’attaccante del futuro della squadra di Stefano Pioli? Questo non possiamo ancora saperlo, fatto sta che a quanto pare il Milan si sta muovendo in tutti i reparti per formare una squadra sempre più competitiva.