Milan, perché è importante segnare di più: il dato da tenere in considerazione

Il Milan ha bisogno di più gol da parte dei propri attaccanti e non solo. I rossoneri devono cercare di vincere incrementare il bottino.

A prescindere dal risultato di questa sera contro il Bologna, nel posticipo del monday night di campionato, il Milan resterà primo. La classifica vede i rossoneri infatti ancora in testa.

66 punti al momento, condivisi con il Napoli che ha però una partita in più. Secondo molti opinionisti l’affare Scudetto sarà tutto nel duello tra rossoneri e partenopei, le squadre certamente più continue della Serie A 2021-2022.

Un duello che si consumerà presumibilmente fino all’ultima giornata. Nel quale potrebbe inserirsi anche l’Inter, ieri rilanciatasi dopo il successo sul campo della Juventus. Ma al momento la classifica da ragione alle altre due contendenti, che comandano la classifica in maniera lineare e meritata.

Occhio alla differenza reti: Napoli in vantaggio

Oggi Tuttosport punta però il dito su un dato molto particolare. Il Napoli vanta una differenza reti migliore del Milan: i numeri della squadra di Luciano Spalletti vedono 56 gol fatti e 23 subiti. Vale a dire un evidente +33 in tale statistica.

Il Milan, nonostante le prestazioni solide ed eccellenti, sta messo leggermente peggio. Stesso numero di gol realizzati, ovvero 56, ma 29 reti subite. La differenza reti per Stefano Pioli è di +27. Ovvero di sei punti peggiore di quella del Napoli.

Tali numeri potrebbero significare poco o nulla al momento. Ma in caso di arrivo a pari punti a fine campionato sarebbero determinati. Gli scontri diretti tra Milan e Napoli sono infatti in perfetta parità (doppia vittoria per 1-0). A quel punto per decretare la vittoria dello Scudetto sarebbe necessario proprio valutare la differenza reti generale.

Ecco perché il Milan ha bisogno di segnare di più, vincere con uno scarto maggiore. Per aumentare la propria differenza reti e mettere in difficoltà i rivali del Napoli servono prestazioni maggiormente concrete, un attacco sfavillante come ai vecchi tempi. Basti pensare che il Milan in questa stagione per ben 13 volte ha chiuso gli incontri segnando una rete o restando a secco.

I tre migliori centravanti del Milan, ovvero Leao, Giroud e Ibrahimovic, hanno segnato tutti finora 8 reti in campionato. Ciò significa che i rossoneri sono un’ottima cooperativa del gol, ma potrebbe non bastare. Mancano i guizzi di Rebic, che di solito è propenso ad arrivare a doppia cifra, ed i sigilli di Kessie che quest’anno ha decisamente calato il bottino personale (5 gol finora, lo scorso campionato chiuse a 13).