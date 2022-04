Leao, cartellino monstre: in un solo anno il suo valore è triplicato!

Secondo quanto riportato dal CIES, il valore di mercato di Rafael Leao è slittato alle stelle nell’ultimo anno. Cifra monstre per il portoghese!

Rafael Leao è sicuramente la rivelazione del Milan di questa stagione. Il portoghese, dopo due anni di alti e bassi, ha finalmente trovato quella continuità che nel tempo potrà renderlo un reale top player. Sino allo scorso anno aleggiavano parecchi dubbi su di lui.

Solo qualche lampo di genio, pochi gol, e nulla più. Non a caso era Ante Rebic il titolare della fascia sinistra d’attacco di Stefano Pioli. Ma Rafa ha cominciato la stagione 2021/2022 con un’altra marcia. Cresciuto nella testa e negli atteggiamenti, ha mostrato costanza nelle prestazioni, conquistando un posto in pianta stabile nell’11 titolare rossonero.

I suoi numeri sono nettamente migliorati. 8 gol e 4 assist in 27 presenze timbrate nel campionato di Serie A. La sua incisività è ormai essenziale al Milan. Quello che più colpisce di Rafael Leao è la sua prerogativa di essere letale sulla fascia sinistra. Accelerazione, dribbling e via verso il fondo.

Caratteristiche uniche che secondo molti lo definiscono il calciatore più talentuoso del Milan e dell’intera Serie A. Seppur sia apparso meno lucido nelle ultime uscite, è inopinabile la sua crescita in questa stagione. E la prova eclatante è il suo attuale valore di mercato.

Milan, Leao il gioiello più prezioso: valore di mercato alle stelle

Il Milan, conscio dell’exploit e dell’incisività di Rafael Leao, è da tempo a lavoro per rinnovare quanto prima il suo contratto. Pare sia soltanto una questione di settimane, ma il portoghese dovrebbe presto prolungare l’accordo con il Diavolo sino al 2026. Il giocatore dovrà prima risolvere la questione legale con lo Sporting Lisbona.

Attualmente, il contratto di Rafa è in scadenza nel 2024, ma Maldini e Massara vogliono giocare d’anticipo e blindare uno dei gioielli più preziosi del Milan. Proprio come fatto con Theo Hernandez. Sono già arrivate le prime sirene estere in casa rossonera, con diversi top club, come Manchester City e Barcellona, che avrebbero messo nel mirino il 22enne rossonero.

Il Diavolo non ha la minima intenzione di perdere Leao. Ma quanto vale oggi il portoghese, dopo una stagione sotto i riflettori? A dare una risposta è il CIES (International Centre for Sports Studies), che fissa il valore di mercato di Rafael a ben 70 milioni di euro. Soltanto un anno fa, l’attaccante rossonero ne valeva 25. In pratica, il costo del suo cartellino è triplicato.

Sino alla scorsa estate, molti volevano Leao via dal Milan. E forse, la stessa dirigenza ha fatto delle riflessioni in tal senso. Oggi, la scelta di mantenerlo ha ripagato alla grande il club rossonero, che può contare in rosa una vera e propria ricchezza.