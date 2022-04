Renato Sanches, le cifre dell’affare | L’ultimo ostacolo da superare!

Arrivano aggiornamenti sulla trattativa che il club rossonero ha imbastito per Renato Sanches: ecco cosa manca per l’accordo totale.

Il Milan da tempo guarda in casa Lille per rinforzarsi sul calciomercato ed è intenzionato a farlo anche per la prossima sessione estiva. In particolare sono due i giocatori che piacciono tanto.

Uno è Sven Botman, difensore centrale 22enne cresciuto nell’Ajax e che si è affermato in Francia. La società rossonera lo ha messo in cima alla lista per migliorare il reparto arretrato, dove un posto si libererà con l’addio di Alessio Romagnoli. L’olandese è mancino come l’ex Ajax, dunque sarebbe un sostituto ideale anche per questo aspetto.

Nella giornata di oggi sono circolate indiscrezioni che danno Botman davvero molto vicino al trasferimento al Milan. In Inghilterra è thenortherneco.co.uk a rivelare che l’operazione si dovrebbe concretizzare per circa 33 milioni di euro più bonus, mentre il giocatore dovrebbe firmare un contatto di cinque anni a 3,5 milioni netti a stagione.

Renato Sanches al Milan: il punto sulla trattativa

L’altro calciatore del Lille che piace tanto ai rossoneri è Renato Sanches. Oggi 90min.com spiega che i colloqui sono ancora in corso per arrivare a un accordo. In questo momento l’ostacolo sembra essere rappresentato dalle richieste economiche del centrocampista portoghese, ma il Milan è fiducioso di riuscire a raggiungere un’intesa prima della finestra estiva del calciomercato.

La medesima fonte riferisce che il club di via Aldo Rossi vorrebbe spendere circa 15 milioni di sterline (18 milioni di euro) per comprare il cartellino di Renato Sanches. Da considerare che l’ex talento di Benfica e Bayern Monaco ha un contratto in scadenza a giugno 2023, pertanto il prezzo non può essere eccessivamente elevato.

Sempre secondo 90min.com, il costo di Botman potrebbe essere inferiore a quello indicato precedentemente: 25 milioni di sterline (30 milioni di euro). Il Milan andrebbe a versare nelle casse del Lille poco meno di 50 milioni di euro per la coppia di giocatori. Due rinforzi che sarebbero decisamente utili a Stefano Pioli, bisognoso di rinforzare sia difesa che centrocampo appena partiranno Romagnoli e Kessie a parametro zero.

La campagna acquisti estiva del Diavolo partirebbe molto bene con due colpi di questo tipo. Paolo Maldini e Frederic Massara ci lavorano da settimane per anticipare la concorrenza e assicurarsi un duo di ottimo valore.