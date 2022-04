Milan, colpo a zero a centrocampo: è il mese decisivo!

Un centrocampista può arrivare a parametro zero, il Milan è interessato: ma attenzione a un club spagnolo che lo attrae.

Paolo Maldini e Frederic Massara devono sostituire Franck Kessie, che partirà alla scadenza del contratto e si trasferirà a Barcellona. I dirigenti rossoneri stanno ragionando su più nomi in questi mesi.

Uno dei principali candidati ad approdare a Milanello è senza dubbio Renato Sanches, da tempo nel mirino. Tante indiscrezioni in queste settimane lo danno come obiettivo numero 1 del Milan per sostituire Kessie, pur avendo caratteristiche differenti.

L’ex talento di Benfica e Bayern Monaco ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e ciò può facilitare la trattativa, così come i buoni rapporti con il Lille. Per 18-20 milioni di euro l’operazione si potrebbe concretizzare. Attenzione, però, alla concorrenza. Sia la Juventus che squadre della Premier League sono in agguato sul portoghese.

Calciomercato Milan, centrocampista a zero dalla Ligue 1: attenzione all’Atletico Madrid

Renato Sanches sarebbe certamente un ottimo rinforzo per il Milan. Da trovare, però, la quadra economica su cartellino e stipendio. Inoltre, va considerato pure che la stella del Lille subisce tanti infortuni e pure questo fattore deve essere oggetto di valutazione.

Ovviamente Maldini e Massara hanno nella propria lista anche altri centrocampisti, alcuni dei quali giocano in Ligue 1 con Sanches. Non a caso era circolato il nome di Seko Fofana, ex Udinese che si è rilanciato al Lens. Ma ce n’è anche un altro che può persino arrivare a parametro zero e che rappresenterebbe un validissimo colpo.

Ci riferiamo a Boubacar Kamara, in scadenza di contratto con il Marsiglia. Non intende rinnovare e in questo mese potrebbe decidere la sua prossima destinazione. Ha tante richieste e non ha ancora fatto una scelta.

Il giornalista sportivo Matteo Moretto spiega che il centrocampista francese è davvero molto attratto dal progetto dell’Atletico Madrid. Tuttavia, Kamara non ha deciso e dunque i giochi sul suo futuro rimangono aperti.

Da capire quante reali chance abbia il Milan, alla luce del fatto che negli ultimi mesi sono trapelate indiscrezioni riguardanti delle richieste di stipendio molto elevate del giocatore. Inoltre, bisogna sempre ricordare che queste operazioni a “parametro zero” contemplano sempre delle commissioni da versare agli agenti. Il club rossonero ha una politica chiara in questo senso e non va oltre un certo limite di spesa.