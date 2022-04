Milan, contatti seri con l’entourage: il gran colpo è possibile!

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Paolo Maldini ha avviato i contatti per il fantasista spagnolo. I tifosi sognano il grande colpo!

Paolo Maldini e Frederic Massara si stanno muovendo in anticipo per programmare quello che sarà il mercato estivo. Sono già diverse le trattative avviate, con alcune addirittura già portate a termine. Pare che il Milan si sia aggiudicato d’astuzia due grandi colpi: un difensore e un attaccante.

Parliamo ovviamente di Sven Botman e Divock Origi. L’olandese e il belga avrebbero già trovato l’accordo totale col Diavolo e da giugno inizieranno a vestire rossonero. Ma il mercato in entrata del Milan non si fermerà di certo ai soli Botman ed Origi. Nel complesso, la dirigenza milanista ha tutta l’intenzione di regalare un colpo per reparto a Stefano Pioli.

Per quanto concerne il centrocampo, con Kessie ormai promesso al Barcellona e il quasi certo non riscatto di Bakayoko, arriverà sicuramente qualche innesto importante. Il nome in pole per un posto nella mediana del Milan è quello di Renato Sanches, e non va dimenticato che a giugno farà ritorno alla base Tommaso Pobega, oltre che il neo acquisto Yacine Adli.

C’è poi una grossa incognita sui terzini, con Fodé Ballo-Touré ormai ai margini del progetto e la situazione incerta di Alessandro Florenzi. Il Milan aveva tutta l’intenzione di riscattare il romano dal club giallorosso, ma il suo infortunio ha probabilmente complicato i piani. La dirigenza probabilmente si muoverà anche per un terzino sinistro e un terzino destro.

Rimane infine da comprendere quella che sarà la trequarti della stagione prossima. Il ruolo che necessita maggiormente di un ritocco è quello dell’esterno destro. Paolo Maldini si è già mosso in tal senso.

Milan, contatti avviati per il fantasista: concorrenza dell’Arsenal

Secondo le ultime novità di mercato riportate da Sportmediaset, Paolo Maldini starebbe facendo sul serio per Marco Asensio. Un nome che fa sognare i tanti tifosi rossoneri! Lo spagnolo è ad un anno dalla scadenza del suo contratto con il Real Madrid, e il suo futuro è parecchio incerto. In realtà, i blancos avrebbero già offerto il rinnovo al fantasista, ma questo vuole prima vederci chiaro su alcune questioni.

La motivazione è semplice: il Real sta programmando un mercato stratosferico per l’estate, con Haaland e Mbappè prima indiziati a vestire la camiseta blanca. Lo spazio diminuirà ancora per Asensio? Probabilmente si, ed è proprio per questo che il classe ‘96 sta prendendo in considerazione l’ipotesi di cambiare club.

Al Real guadagna circa 5 milioni di euro a stagione, e i blancos hanno offerto il rinnovo alla stessa cifra. Condizioni che non convincono affatto Marco. Ecco che, come riferito da Claudio Raimondi a Sportmediaset, il Milan sta fiutando l’affare. Paolo Maldini avrebbe già avviato dei contatti seri con l’entourage del giocatore. Su Asensio, da sottolineare, c’è anche forte l’Arsenal.

Ad un anno dalla scadenza, il costo del suo cartellino potrebbe aggirarsi sui 25 milioni di euro. Claudio Raimondi ha raccontato che è questa la cifra massima che potrà chiedere il Real Madrid per privarsi dell’esterno. Ma sarà Asensio, in estate, a decidere quale dovrà essere il suo futuro. Se rimanere a Madrid e giocarsi un posto da titolare o cambiare aria.

Certo è che il Milan avrebbe la possibilità di aggiudicarsi un grandissimo innesto per la fascia destra d’attacco. Finalmente un profilo dotato di tutte quelle caratteristiche tanto gradite a Pioli. Velocità, dribbling, assist e gol.

L’interesse del Milan per Asensio potrebbe comunque significare qualcosa di importante anche sul fronte Junior Messias, dato che il riscatto del brasiliano è fortemente in bilico.