Milan, intervento riuscito per Florenzi: il comunicato ufficiale

Oggi l’intervento al ginocchio infortunato di Alessandro Florenzi, che rischia però di aver concluso anzitempo la stagione.

Lunedì sera, nel finale del match Milan-Bologna, il terzino Alessandro Florenzi si è infortunato al ginocchio. Un contrasto non lieve, un movimento sconsiderato dell’articolazione e lo stop obbligato.

Gli esami delle scorse ore avevano evidenziato una lesione del menisco. Lo staff medico del Milan ha deciso così di sottoporre Florenzi immediatamente ad un intervento per riparare tale infortunio e provare a rimetterlo in piedi il prima possibile.

L’operazione è andata in scena questa mattina, come comunicato dal Milan sul proprio sito web ufficiale. Florenzi si è recato presso la nota clinica romana di Villa Stuart, dove si è sottoposto ad un intervento in artroscopia al ginocchio sinistro, con esito decisamente positivo.

Questo il comunicato ufficiale A.C. Milan:

AC Milan comunica che Alessandro Florenzi è stato operato oggi dal Professor Pier Paolo Mariani in artroscopia al ginocchio sinistro. La meniscectomia mediale selettiva, eseguita alla presenza del medico rossonero Lucio Genesio, è perfettamente riuscita. Alessandro inizierà da subito il percorso riabilitativo.

Difficile stabilire i tempi di recupero per Florenzi, ma pare proprio che la sua stagione 2021-2022 sia giunta al termine anzitempo. Impossibile che il numero 25 milanista possa rientrare in campo prima del termine del campionato, previsto per il 22 maggio prossimo.

Va anche stabilito se Florenzi farà ancora parte del Milan nella stagione che verrà, visto che il terzino è di proprietà Roma ed in prestito annuale ai rossoneri. Il club di via Aldo Rossi proverà a chiedere uno sconto per il riscatto, rispetto ai 4,5 milioni di euro stabiliti ad inizio stagione.