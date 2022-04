Milan, triplo assalto: corsa durissima per l’attaccante

Uno degli attaccanti che piacciono al club rossonero è presente nella lista dei rinforzi di più società della Premier League: affare difficile da concretizzare.

Il Milan nel prossimo calciomercato estivo sicuramente prenderà un centravanti, non ci sono dubbi. Ormai si parla da settimane di una trattativa che la dirigenza sta portando avanti.

Ci riferiamo, ovviamente, a Divock Origi. L’attaccante belga ha un contratto in scadenza a giugno 2022 con il Liverpool e può arrivare a parametro zero. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno negoziando con l’entourage i termini dell’accordo. Ci sono diverse fonti di calciomercato che danno l’affare per molto probabile.

Indipendentemente dal rinnovo eventuale di Zlatan Ibrahimovic, la dirigenza vuole assicurarsi un profilo come Origi. L’ex Lille ha esperienza e le caratteristiche tecnico-tattiche per adattarsi bene nella squadra di Stefano Pioli. Può essere un ottimo colpo.

Calciomercato Milan, concorrenza del Newcastle per una punta

In queste ore è emersa un’indiscrezione secondo la quale anche il Newcastle United avrebbe fatto un tentativo per il giocatore del Liverpool, offrendo anche un contratto più ricco. Tuttavia, Origi sembra ormai convinto di sposare il progetto Milan.

Sempre il Newcastle United è una delle principali squadre interessate a un altro attaccante accostato al club rossonero negli ultimi mesi: Hugo Ekitike. Il talento francese classe 2002 sta disputando una buona stagione in Ligue 1 con il Reims: 9 gol e 3 assist in 21 presenze. Considerando anche le due partite in Coppa di Francia, va aggiunta un’altra rete.

Secondo quanto rivelato da Football Insider, i Magpies sono in pole position per Ekitike. Il cartellino viene valutato 25 milioni di sterline (quasi 30 milioni di euro) e c’è la disponibilità a fare questo investimento, dopo aver provato a prendere il giovane transalpino già nel mercato di gennaio. Allora il trasferimento era saltato perché il ragazzo preferiva rimanere al Reims fino a fine stagione, però il Newcastle United non ha smesso di seguirlo.

La medesima fonte riferisce che pure il West Ham ha messo gli occhi su Ekitike e Chronicle Live aggiunge che pure l’Arsenal sta valutando il suo ingaggio. La Premier League è una destinazione possibile per il calciatore, in Inghilterra non mancano i soldi per accontentare le richieste del Reims. Più difficile che il Milan investa sul centravanti francese, dovendo già spendere dei soldi in altri ruoli.