Scippo al Napoli: il Milan piazza il super colpo

Il Milan ci prova. Dalla Spagna sono convinti che il club rossonero abbia presentato un’offerta al giocatore del Napoli. Ecco quale sarebbe l’idea del Diavolo per l’estate

Come vi stiamo raccontando da giorni, il Milan è pronto a piazzare il doppio colpo. Due trattative sono decisamente a buon punto: anche ieri sono arrivate conferme in merito all’acquisto dal Lille di Sven Botman. Il centrale olandese classe 2000 si avvicina ai rossoneri a grandi passi, dopo l’accordo raggiunto tra la dirigenza del Diavolo e l’entourage del difensore nel mese di febbraio, quando si è tenuto a Casa Milan il summit decisivo.

Si sta avvicinando anche Divock Origi: senza il rinnovo con il Liverpool, l’attaccante belga si legherà al Milan per quattro stagioni a circa quattro milioni di euro netti, con i bonus.

E’ chiaro che l’attaccante e il difensore non saranno gli unici acquisti del club rossonero. Paolo Maldini e Frederic Massara si stanno muovendo per rafforzare la rosa in tutti i suoi reparti.

Non è da escludere che il Milan prenda anche un altro attaccante. Ve ne abbiamo parlato anche stamani, i rossoneri sono in attesa di una decisione di Zlatan Ibrahimović. Lo svedese si prenderà tutto il tempo possibile per capire se può davvero continuare a dare una mano al Milan. Il mese di aprile sarà importante per verificare le sue condizioni.

Il futuro resta tutto da scrivere. E’ evidente che se dovesse decidere di appendere gli scarpini al chiodo, Maldini e Massara dovranno provare a prendere un sostituto all’altezza.

Alternativa a Ibrahimovic

Si sta continuando a parlare tanto di Gianluca Scamacca ma il prezzo del suo cartellino non è certo basso. Il Sassuolo è una bottega cara è valuta il suo centravanti più di 35 milioni di euro. Difficile, inoltre, inserire contropartite tecniche. Ecco perché il Milan potrebbe guardare altrove.

Dalla Spagna rilanciano l’ipotesi Dries Mertens. Il belga è legatissimo alla città di Napoli ma gli azzurri e de Laurentiis non sembrano disposti a rinnovargli il contratto. Secondo TodoFichajes, il Milan avrebbe messo sul piatto un contratto biennale. Il calciatore si sarebbe preso un po’ di tempo per dare una risposta ma ci sarebbero – si legge – buone probabilità che l’affare vada in porto.