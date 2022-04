Una BMW con la quarta maglia del Milan: quando e dove sarà esposta – FOTO

In occasione di Milan-Bologna è stata mostrata la versione elettrica dell’i4 in stile rossonero

Non solo maglie da calcio: i colori rossoneri stanno bene anche sulle automobili. Ecco quindi che dalla partnership tra il Milan e BMW ne viene fuori una nuova versione, molto speciale, della i4.

L’accordo tra le due società risale ad un anno fa e in occasione della presentazione della quarta maglia dei rossoneri, la casa automobilistica tedesca ha deciso di dar vita a una speciale edizione della sua elettrica. La vettura è stata mostrata, proprio come accaduto per la maglia, in occasione di Milan-Bologna.

La stessa BMW, molto entusiasta per la nuova idea, ha annunciato che sarà possibile ammirare da vicino questa nuova versione presso la House of BMW a Milano, situata in via Verri 10. L’auto resterà in esposizione per 20 giorni (dal 6 al 26 aprile): si hanno quindi tre settimane da oggi per andare a vederla di persona.

Esteticamente, il veicolo ha una livrea molto particolare, con alcuni stilemi realizzati in rosso e nero che contrastano con il bianco della carrozzeria. BMW ha affermato che l’iniziativa è all’insegna “dell’innovazione, della sostenibilità e dello stile, con un approccio pionieristico orientato al futuro con lo scopo di connettere ed entusiasmare gli appassionati di sport, motori, innovazione e glamour, in tutto il mondo”.

Lo stesso allenatore del Milan, Stefano Pioli, si è fatto immortalare accanto all’auto: