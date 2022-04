Milan e KONAMI, ufficiale la nuova partnership: è un accordo storico

Il club rossonero ha annunciato la firma di una nuova storica partnership: una conferma dell’ottimo lavoro svolto dal reparto commerciale.

Il Milan negli ultimi anni ha arricchito notevolmente la famiglia di partner commerciali e non solo. Sono stati siglati diversi accordi importanti che portano al club sia denaro che prestigio. Oggi ne è stato ufficializzato un altro.

Il club rossonero tramite il sito ufficiale acmilan.com ha annunciato che è stata firmata una partnership di lungo periodo con Konami Digital Entertainment. L’intesa prevede che KONAMI diventi il primo Official Training Wear Partner della storia del Milan. Il famoso marchio diventa anche Principal Partner a partire dal 1° luglio 2022.

Dalla prossima stagione il logo di eFootball, popolare videogioco sviluppato da KONAMI, sarà presente sul training kit ufficiale della squadra maschile durante le sessioni di allenamento presso il centro sportivo di Milanello e prima delle partite di tutte le competizioni ufficiali sia a livello nazionale sia internazionale.

Il nuovo training kit verrà svelato nei prossimi mesi, assieme ad altri dettagli della partnership tra Milan e KONAMI. Le due società vogliono rafforzare il proprio posizionamento come brand di entertainment e a questo fine verranno create delle iniziative che coinvolgeranno giocatori e tifosi.

Casper Stylsvig, chief revenue officer rossonero, è entusiasta dell’accordo siglato: “Siamo felici di riaccogliere KONAMI nella nostra famiglia come Principal Partner e per la prima volta assoluta come Training Wear Partner della squadra maschile. Siamo entusiasti del potenziale che questa partnership ci offre sia come club di calcio che come brand, permettendoci di esplorare nuovi territori e percorrere nuove strade assieme”.