Milan, la scelta è fatta: il nuovo esterno per la svolta

I tifosi hanno votato sul gruppo Telegram di Milanlive.it: diverse le opzioni, ma il risultato finale non lascia spazio ad interpretazioni

Il Milan si appresta a vivere un finale di stagione letteralmente infuocato. La squadra di Stefano Pioli si è un po’ complicata le cose da sola, pareggiando in casa contro il Bologna nell’ultimo turno di campionato e avvicinando così le inseguitrici: ora bisogna difendere con i denti il primo posto, a sette turni dal termine del campionato.

Il diavolo è in piena lotta anche per vincere la Coppa Italia. Sarà questo il mese decisivo per capire se i rossoneri riusciranno a staccare il pass per la finale. Dovranno vedersela nel ritorno della semifinale contro i cugini dell’Inter nel match che si disputerà il 19 sera al Meazza. Un Milan che dunque lotta su più fronti, con la speranza di tornare dopo anni a vincere qualcosa di importante. Non sarà facile perché le antagoniste mettono molta pressione a Ibra e compagni. Per questo, riprendendo un po’ le parole con cui abbiamo iniziato questo articolo, ci aspetta un finale thriller di stagione.

Nonostante un Milan competitivo su più fronti, la dirigenza è al lavoro già da tempo per rafforzare ancor di più la rosa a partire dalla prossima stagione. L’obiettivo di Maldini e Massara è quello di andare ad inserire degli innesti in tutti i reparti o quasi. Da mesi ormai si parla della difesa con il possibile approdo di Botman, a centrocampo invece sembra favorito su tutti Renato Sanches che prenderà il posto del partente Kessie. Da valutare anche la situazione Ibrahimovic: lo svedese deciderà di rinnovare per un altro anno o comincerà una nuova carriera da dirigente?

L’altro reparto di cui si sta parlando con insistenza nell’ultimo periodo è quello della trequarti. In particolar modo sugli esterni, dove presumibilmente il Milan interverrà. Pioli quest’anno ha trovato un giocatore affidabile sulla sinistra come Rafael Leao, ma a destra non è riuscito a dare una quadra definitiva alla squadra. Nessuno ha convinto del tutto, e con nessuno ovviamente ci riferiamo Junior Messias e Saelemaekers su tutti. Castillejo lo citiamo ma è certa la sua partenza al termine della stagione.

Abbiamo preparato per i nostri utenti un simpatico sondaggio sul nostro canale Telegram Milanlive.it, in cui avrebbero dovuto votare l’esterno migliore per il Milan per il prossimo anno. La scelte era varia: abbiamo inserito Asensio, Berardi, De Katelaere, Noa Lang, Sarr e Pepé. Voi, che eravate i protagonisti di questa nostra iniziativa, non avete avuto dubbi, e avete eletto miglior possibile acquisto della prossima sessione estiva di mercato Marco Asensio, laterale del Real Madrid, con il 51% dei voti. Sarebbe un colpo eccezionale sulla carta, ma nella realtà molto difficile. E’ bello però poter sognare in grande, e soprattutto nel caso in cui il Milan dovesse vincere qualcosa di importante nulla sarebbe più scontato.