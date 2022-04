Tifosi Milan pazzi di Renato Sanches: l’indizio notato da tutti

Il calciatore, che piace tanto al Milan continua a strizzare l’occhio ai rossoneri: ai tifosi non è passato inosservato. Ecco cosa è successo

Il calciomercato del Milan sta davvero prendendo sempre più forma in questi giorni. Le idee sono chiare e molti obiettivi sono davvero vicinissimi.

Chiaramente stiamo parlando di Sven Botman e Divock Origi, che salvo clamorosi colpi di scena saranno i primi colpi del Diavolo: per il centrale si è raggiunto un accordo con il suo entourage per circa tre milioni di euro netti a stagione. Milan e Lille sono sempre più vicini a trovare un’intesa sui 30 milioni di euro.

Per quanto riguarda il centravanti, che non rinnoverà con il Liverpool, l’accordo sarà circa di quattro milioni di euro netti a stagione, con i bonus.

Come vi stiamo raccontando il calciomercato del Milan sarà poi completato dall’acquisto di un nuovo centrocampista, che possa prendere il posso di Franck Kessie, che a fine stagione volerà in Spagna, per vestire la maglia del Barcellona, e un trequarti/esterno di destra, che faccia finalmente fare il salto di qualità, in quella posizione al Milan.

Obiettivo chiaro

Soffermandoci proprio sul centrocampista, l’obiettivo è ormai chiaro da mese. Il Milan già a gennaio ha provato a portare in Italia Renato Sanches ma senza successo. L’ostacolo è legato alle richieste del calciatore, elevate nonostante la possibilità di usufruire del Decreto Crescita.

Le parti sono a lavoro per cercare di raggiungere un accordo. E’ lui il prescelto. Con il Lille si può chiudere per circa 20 milioni di euro. Lo stesso portoghese ha detto sì al Milan ma è evidente che ci siano anche altre squadre su di lui. I rossoneri sono in una posizione di vantaggio ma bisogna far attenzione alla Juventus e soprattutto ai club di Premier League.

Nel frattempo Renato Sanches continua a strizzare l’occhio al Milan: oggi è arrivato il like ad un post Instagram del club, che mostra la nuova maglia. Un like che chiaramente non è passato inosservato ai tifosi. Tifosi che sognano di vedere il portoghese al Milan.