Torino-Milan, designato l’arbitro Doveri: i precedenti

L’Associazione Italiana arbitra ha scelto Doveri per dirigere Torino-Milan: scopriamo tutte le designazioni del prossimo turno di Serie A.

L’AIA ha ufficializzato i nominativi di arbitri, assistenti, IV ufficiali, VAR e AVAR per la 32sima giornata del campionato Serie A 2021/2022. Per Torino-Milan, in programma domenica alle 20:45, è stato designato Daniele Doveri. Invece in sala VAR ci sarà Massimiliano Irrati.

Il 44enne fischietto nato a Volterra ha una grande esperienza e potrebbe essere una buona scelta per il match. Con la squadra granata ha 21 precedenti totali: 7 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte. Per quella rossonera il bilancio è di 13 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte in 23 precedenti.

Doveri in questa stagione ha diretto il Milan nei big match di campionato disputati all’andata contro Juventus e Inter, entrambi terminati con il risultato di 1-1. Solo un successo per il Diavolo nelle ultime nove gare arbitrate da lui. Più volte è stato designato per delle partite importanti.

Di seguito le designazioni complete della 32esima giornata della Serie A 2021/2022.

EMPOLI – SPEZIA Sabato 09/04 h. 15.00

AYROLDI

SCARPA – DE MEO

IV: CAMPLONE

VAR: ORSATO

AVAR: MONDIN

INTER – H. VERONA Sabato 09/04 h. 18.00

MARINELLI

ROSSI L. – LIBERTI

IV: MASSIMI

VAR: AURELIANO

AVAR: CECCONI

CAGLIARI – JUVENTUS Sabato 09/04 h. 20.45

CHIFFI

GIALLATINI – PRETI

IV: SANTORO

VAR: VALERI

AVAR: BINDONI

GENOA – LAZIO h. 12.30

MANGANIELLO

BACCINI – PRENNA

IV: MIELE G.

VAR: NASCA

AVAR: TEGONI

NAPOLI – FIORENTINA h. 15.00

MARIANI

PAGANESSI – TOLFO

IV: GARIGLIO

VAR: BANTI

AVAR: VALERIANI

SASSUOLO – ATALANTA h. 15.00

SACCHI

PERETTI – ROSSI M.

IV: COLOMBO

VAR: FABBRI

AVAR: MELI

VENEZIA – UDINESE h. 15.00

GUIDA

BRESMES – SCHIRRU

IV: ROBILOTTA I.

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI IORIO

ROMA – SALERNITANA h. 18.00

VOLPI

PASSERI – COSTANZO

IV: COSSO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CAPALDO

TORINO – MILAN h. 20.45

DOVERI

LO CICERO – BERCIGLI

IV: MARCENARO

VAR: IRRATI

AVAR: LONGO

BOLOGNA – SAMPDORIA Lunedì 11/04 h. 20.45

PAIRETTO

ALASSIO – YOSHIKAWA

IV: SERRA

VAR: FABBRI

AVAR: PAGLIARDINI