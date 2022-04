Inter, sfida al Milan per un terzino: pronta l’offerta

Il club rossonero dovrà vedersela con quattro rivali nella corsa a un laterale difensivo: può essere il nuovo vice di Theo Hernandez.

Il rendimento di Fode Ballo-Touré al Milan non ha particolarmente convinto ed è possibile che nella prossima finestra estiva del calciomercato il senegalese venga ceduto. Un ritorno nella Ligue 1 è un’opzione percorribile.

L’ex Monaco è costato 4,5-5 milioni di euro alla società rossonera, che ha deciso di scommettere su di lui dopo aver valutato altre piste. Una scelta a sorpresa, dato che il classe 1997 era una riserva nel Principato e che in Italia era poco conosciuto.

Ha giocato poco con il Diavolo, collezionando solo 11 presenze, ma avendo davanti Theo Hernandez qualunque terzino sinistro sa che lo spazio è limitato. Fondamentale farsi trovare pronti quando l’ex Real Madrid manca e Ballo-Touré non è riuscito a impressionare. Emblematico il fatto che nella partita di Empoli, con il francese out per squalifica, Stefano Pioli gli abbia preferito Alessandro Florenzi sulla corsia mancina.

Calciomercato Milan, via Ballo-Touré: rinforzo italiano a sinistra?

Ballo-Touré è un serio professionista e a Milanello si è fatto apprezzare anche a livello umano, però al Milan serve qualcosa di meglio per sostituire Theo Hernandez in caso di assenza. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno sondando più possibilità. Alcune di queste sono in Serie A.

Più volte si è parlato di Fabiano Parisi, classe 2000 in forza all’Empoli. Il laterale difensivo campano sta disputando una buona stagione e si è attirato le attenzioni di più squadre importanti del campionato italiano. Stesso discorso per Andrea Cambiaso.

Il 22enne del Genoa ha un contratto in scadenza a giugno 2023, pertanto rappresenta un’occasione di mercato decisamente ghiotta. L’eventuale retrocessione in Serie B della squadra ligure agevolerebbe ulteriormente la sua cessione. Il prezzo del cartellino è abbastanza contenuto e più club ci stanno pensando.

Il Corriere dello Sport spiega che Milan, Inter, Juventus, Napoli e Atalanta hanno mandato i propri osservatori a Genova nel corso della stagione e sono rimasti impressionati positivamente dalle sue prestazioni. Cambiaso sa giocare sia a destra che a sinistra, dunque offre più soluzioni tatticamente.

L’Inter è particolarmente interessata e può offrire al Genoa Vanheusden (già in prestito in Liguria) oppure un’altra contropartita tecnica come Esposito o Mulattieri. Il club nerazzurro considera Cambiaso perfetto per la propria squadra e vuole cercare di sbaragliare la concorrenza.