ML – Le ultime da Milanello: Pioli ha scelto il suo Milan

Le ultime news da Milanello, con le condizioni di Romagnoli: il Milan prepara il Torino. Ecco quali saranno le scelte di mister Stefano Pioli

Il Milan è tornato a lavorare a Milanello per preparare la partita contro il Torino, in programma domenica sera. I rossoneri si sono ritrovati al centro sportivo di Carnago in mattinata.

Le attenzioni, ancora una volta, erano puntate su Alessio Romagnoli, che aveva saltato il match interno contro il Bologna, valevole per la trentunesima giornata di Serie A, a causa di un problema all’adduttore sinistro. Il giocatore anche oggi ha lavorato lontano dal gruppo, svolgendo un allenamento personalizzato.

E’ evidente che le possibilità di vederlo convocato per la partita contro gli uomini d Ivan Juric sono sempre meno. C’era ottimismo ad inizio settimana ma attendiamo la giornata di domani per avere notizie certe. A Milanello è in programma un nuovo allenamento e la conferenza stampa di mister Pioli, alle ore 14.30, che spazzerà via ogni dubbio. La partenza per Torino è invece prevista per domenica. I giocatori certamente out saranno Alessandro Florenzi e Simon Kjaer.

La formazione appare già abbastanza delineata, con un paio di cambi rispetto al match contro il Bologna

Due cambi

Tra i pali ci sarà chiaramente Mike Maignan, con la difesa a quattro formata da Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo non si tocca la linea formata da Sandro Tonali e Ismael Bennacer.

Sulla trequarti, Rafael Leao è sicuro del posto sulla sinistra. Al centro va verso l’esclusione Brahim Diaz, pronto a lasciar spazio a Kessie. Sulla destra l’altro cambio di formazione, con Saelemaekers che si riprende il posto, mandando in panchina Junior Messias