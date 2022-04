Calciomercato Milan, colpo dall’Argentina da 25 milioni!

Arriva un’indiscrezione sull’interesse del club rossonero per un talento del River Plate: doppia concorrenza da battere e prezzo non basso.

Il Milan in vista della prossima campagna acquisti sta studiando diversi colpi da mettere a segno. Ci saranno interventi in tutti i reparti e la squadra di Stefano Pioli verrà sicuramente rafforzata rispetto a questa stagione comunque positiva.

A centrocampo, ad esempio, se ne andrà sicuramente Franck Kessie. Com’è noto, non ha accettato l’offerta per rinnovare il suo contratto con il club e partirà a parametro zero. Il suo futuro è al Barcellona, con il quale ha già firmato. Potrebbe esserci un altro addio, oltre a quello dell’ex mediano dell’Atalanta.

Ci riferiamo a Tiemoué Bakayoko, tornato in rossonero con la formula del prestito biennale e che potrebbe partire al termine della stagione. Il francese non ha trovato sufficiente spazio e non è felice a Milanello, dove non sente la fiducia dell’allenatore. È possibile che il prestito venga interrotto e che l’ex Monaco faccia momentaneo ritorno al Chelsea prima di firmare per una nuova squadra.

Calciomercato Milan, rinforzo dal River Plate?

Da settimane si parla del possibile arrivo di Renato Sanches, stella del Lille con un contratto che scade a giugno 2023. Il portoghese non vuole rinnovare e partirà nella prossima sessione estiva del calciomercato. Potrebbero bastare circa 20 milioni di euro per assicurarselo, ma bisogna fare attenzione alla concorrenza della Juventus e di squadre della Premier League.

Chiaramente il Milan valuta anche delle alternative per rinforzare il centrocampo e tra i profili finiti nel mirino della dirigenza c’è anche Enzo Fernandez. È Fichajes.net a rivelare l’interesse di Paolo Maldini e Frederic Massara per il 21enne talento argentino del River Plate. Si tratta di un giocatore molto promettente e che è titolare nella squadra allenata da Marcelo Gallardo. Nel 2022 ha messo insieme 9 presenze, 2 gol e 2 assist.

La fonte riferisce che nel contratto di Fernandez c’è una clausola di risoluzione da 25 milioni. Inoltre, bisogna considerare la concorrenza di Real Madrid e Inter. Non si tratta di un’operazione semplice. In Argentina sono convinti che il calciatore possa avere un grande futuro e dunque è destinato prima o poi ad approdare in Europa.

Fernandez possiede delle buone doti tecniche e una buona visione di gioco, inoltre è un centrocampista dinamico e sa giocare con intensità. Il River Plate non vorrebbe cederlo in estate, lo lascerebbe partire solo in cambio dei 25 milioni della clausola. Il giovane argentino ha un contratto valido fino a giugno 2025, pertanto i Millonarios non sono costretti a vendere.