Gol, assist e delizie: è Kulusevski-show in Inghilterra | Social impazziti!

Il calciatore svedese ex Juventus si sta mettendo in evidenza con il Tottenham. Poteva andare al Milan, ora è il rimpianto della Juventus

Nel calcio non tutto riesce sempre, non si può ottenere ciò che si vuole in ogni situazione. E’ così soprattutto nel calciomercato: si sognano colpi incredibili, si spera che qualche giocatore che non riesce ad incidere riesca a mettersi in mostra in altre realtà. Spesso e volentieri grandi protagonisti sono i… rimpianti.

Ed è il caso nello specifico della Juventus, ma se vogliamo anche un po’ del Milan. Dejan Kulusevski, ai tempi del Parma, sembrava essere la stella nascente della Serie A. I bianconeri hanno fatto un importante investimento su di lui, ma le cose non sono andate come si sperava. Prima Sarri, poi Allegri: nessuno è riuscito ad ottenere il massimo da Kulusevski. Addirittura l’ex allenatore del Milan, contro l‘Inter, decise di metterlo in marcatura su Brozovic annullando così ogni sua qualità in fase offensiva.

Perché parliamo di rimpianto anche per il Milan? Il motivo è molto semplice. Per un po’ di tempo i rossoneri hanno pensato di acquistarlo proprio dalla Juventus nello scorso mercato di gennaio. Per diverso tempo si è parlato di questa possibile soluzione per lo svedese, poi però è finito in Inghilterra. Nella squadra di Pioli avrebbe avuto sicuramente un ruolo rilevante nella posizione di esterno destro. Il rammarico viene soprattutto vedendo ciò che di straordinario Kulusevski sta facendo in Premier League.

Ebbene sì, perché Dejan ha fatto letteralmente impazzire i tifosi del Tottenham, la società che ha avuto la meglio a gennaio e se lo è accaparrato. Tutto grazie al direttore generale degli Spurs, Fabio Paratici, peraltro ex dirigente della Juventus, che ha creduto in lui e lo ha portato alla corte di Antonio Conte che avrebbe voluto il calciatore già all’Inter. I numeri di Kulusevski da gennaio sino ad ora sono pazzeschi, ed anche oggi è stato decisivo.

Pensate: in 10 partite disputate in Premier ha già totalizzato 3 gol e 6 assist. In 55 gare precedenti con la Juventun in Serie A era riuscito a collezionare solamente 5 gol e 6 assist. Stasera nella splendida vittoria del Tottenham sull’Aston Villa Kuluisevski è stato assoluto protagonista con gol e assist. Numeri pazzeschi, di un giocatore su cui nessuna squadra italiana ha creduto fino in fondo. Nemmeno il Milan, a questo punto. I social sono letteralmente impazziti in questi minuti: tutti sono pazzi di Kulusevski.