Milan-Cagliari Primavera: la scelta su Lazetic

Alle ore 12.30 andrà in scena la gara di Primavera A tra Milan e Cagliari. Mister Giunti ha fatto la sua scelta su Marko Lazetic…

Il Milan lo acquistato a gennaio per soli 5 milioni dalla Stella Rossa. Si pensava si aggregasse immediatamente alla Prima Squadra, ed i primi allenamenti lo avevano praticamente confermato. Ma Marko Lazetic è arrivato in punta di piedi, in una condizione fisica non ancora ottimale.

I tifosi rossoneri sono già pronti a scommettere che si tratti di un vero crack, uno che al Milan farà lo storia a suon di gol. Certo, perchè Lazetic è un attaccante di peso che ha inoltre scelto la 22 come sua maglia in Prima Squadra. Un numero che fa sognare e ben sperare la tifoseria. Ricardo Kakà con la 22 sulle spalle fece magia in rossonero.

Ma Marko non avrebbe avuto lo spazio sperato e dovuto in questo finale di stagione tra i grandi, e per questo è stato mandato a farsi le ossa e il fiato tra i coetanei della Primavera rossonera. Non dimentichiamo che il croato ha solo 18 anni. Attualmente due presenze e un assist tra gli Under 19 del Milan, entrambe da subentrato.

Oggi, invece, Lazetic partirà dal 1’ minuto contro il Cagliari. La sua prima gara da titolare! Mister Federico Giunti, dopo l’assist servito nella scorsa gara, ha deciso di dargli fiducia dall’inizio. Appuntamento alle ore 12. 30 per godersi le gesta di questo ragazzo destinato, si spera, a diventare un grande dei colori rossoneri.