Serie A, la classifica aggiornata dopo Inter-Verona

I nerazzurri battono gli scaligeri e salgono a -1 dalla squadra di Pioli: domani tocca a Napoli e Milan

L’Inter è stata la prima delle squadre di vetta a scendere in campo e non ha sprecato l’occasione di salire momentaneamente a -1 dal Milan. I nerazzurri hanno archiviato la pratica Verona con un secco 2-0 già nel primo tempo.

La squadra di Simone Inzaghi era attesa da una sfida molto ostica contro i ragazzi di Tudor, che in stagione hanno spesso fermato le big e che potevano rappresentare un ostacolo duro. Non è stato così perché già dopo 22′ minuti Barella portava avanti i padroni di casa, servito da Perisic. Il raddoppio è arrivata intorno alla mezz’ora su sviluppi di calcio d’angolo. Dzeko ha sfruttato la sponda, ancora di Perisic, e ha spiazzato Montipò per il 2-0, risultato che non è più campionato fino alla fine del match.

L’Inter sale quindi a quota 66 punti in classifica e deve ancora recuperare la sfida contro il Bologna di Mihajlovic. Domani toccherà invece a Napoli e Milan. I partenopei ospitano la Fiorentina di Vincenzo Italiano al Maradona alle 15 e sperano di ottenere il quarto successo consecutivo, che permetterebbe loro di mettere la testa avanti per qualche ora. Alle 20:45 c’è poi Torino-Milan, con i rossoneri che sono chiamati a reagire dopo il deludente pari in casa con il Bologna e a mantenere la vetta della classifica per un’altra settimana.

Ecco la classifica aggiornata:

Milan 67

Inter 66

Napoli 66

Juventus 59

Roma 54

Lazio 52

Atalanta 51

Fiorentina 50

Verona 45

Sassuolo 43

Torino 38

Empoli 34

Bologna 34

Udinese 33

Spezia 33

Sampdoria 29

Cagliari 25

Venezia 22

Genoa 22

Salernitana 16