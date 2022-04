Diretta live Torino-Milan: cronaca e risultato in tempo reale della partita della 32esima giornata del campionato Serie A 2021/2022.

Dopo la vittoria dell’Inter sull’Hellas Verona e la sconfitta del Napoli contro la Fiorentina, tocca al Milan andare di scena a Torino. Da riscattare il deludente pareggio dell’ultima giornata contro il Bologna.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO-MILAN

Torino-Milan: cronaca in diretta della partita

5′ – Partita su buoni ritmi, ma nessuna occasione finora.

1′ – La partita è iniziata!

Alle ore 20:45 l’arbitro Doveri darà il via al match.

Serie A, preview e formazioni ufficiali di Torino Milan

Dopo il passo falso a San Siro contro il Bologna, il Milan deve tornare a vincere. La trasferta contro il Torino è impegnativa, dato che la squadra granata è un’avversaria ostica, però i rossoneri non possono permettersi un altro stop. La corsa Scudetto è entrata in una fase decisiva e perdere punti rischia di essere fatale.

Pioli non si presenta a questa partita nella migliore situazione possibile. Non potrà contare su ben sette giocatori. Oltre a Kjaer, la cui stagione è finita, mancano anche Romagnoli, Florenzi, Bennacer, Rebic, Castillejo e Ibrahimovic. Alcune assenze sono particolarmente pesanti. Convocato Lazetic, 18enne serbo arrivato a gennaio dalla Stella Rossa e che finora ha collezionato solo due presenze con la Primavera.

Anche Juric non è con l’organico completo. Niente convocazione per Djidji, Edera, Fares, Praet, Sanabria, Zaza, Mandragora e Warming. Nella squadra granata c’è Pobega, centrocampista di proprietà del Milan. Presenti anche due ex rossoneri come Rodriguez e Pellegri.

Di seguito le formazioni ufficiali di Torino-Milan.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Zima, Bremer, Rodríguez; Singo, Ricci, Lukić, Vojvoda; Brekalo, Pobega; Belotti. A disp.: Gemello, Milinković-Savić; Aina, Ansaldi, Buongiorno, Izzo; Garbett, Linetty; Akhalaia, Pellegri, Pjaca, Seck. All.: Jurić.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Gabbia; Bakayoko, Krunić, Messias; Lazetić, Maldini. All.: Pioli.

Arbitro: Doveri di Roma.