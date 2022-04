Prezzo alle stelle e addio Milan: inglesi all’assalto

La ricerca del trequartista continua: la pista che porta al giovane calciatore si raffredda. Troppe squadre e un prezzo alle stelle lo allontanano dal Milan

Non è un segreto che il calciomercato del Milan della prossima estate prevederà anche l’acquisto di un nuovo trequartista. Le difficoltà mostrate nell’ultimo periodo ad andare a segno, stanno spingendo Paolo Maldini e Frederic Massara a muoversi con forza sul mercato, alla ricerca di un calciatore che sappia dare una mano importante alla punta. Servono gol e assist, non solo da Rafael Leao.

Negli ultimi giorni i profili più gettonati e accostati ai rossoneri sono stati quelli di Domenico Berardi e Marco Asensio. Due giocatori che sarebbero certamente capaci di dare un apporto importante alla squadra. Entrambe le trattative però presentano delle difficoltà: per l’italiano il problema maggiore è legato all’alta valutazione che fa il Sassuolo, sui 30 milioni di euro (il Milan non vorrebbe andare oltre i 20 milioni); per lo spagnolo, invece, bisognare fare i conti con uno stipendio non certo basso.

Boom di interessi

Ecco perché il Milan sta valutando anche altri profili, alla ricerca di quello giusto. Sul tavolo c’è anche quello di Charles De Ketelaere. Il giovane belga, con la maglia del Club Bruges, ha già realizzato diciotto reti e nove assist. Numeri importanti, per un calciatore che sa davvero giocare in tutti i ruoli della trequarti, oltre che da punta centrale. Il belga, che ha compiuto 21 anni lo scorso 10 marzo, ha però già una valutazione importanti sui 40 milioni di euro, oltre che una concorrenza più che agguerrita.

Vi abbiamo parlato della possibilità Napoli ma sono le squadre straniere a far più paura. RTL Sport Belgique sostiene che anche il Psg sia sulle tracce di De Ketelaere ma al momento non risulta essere una pista calda. In pole, al momento, per il classe 2001, sarebbe il Leicester ma attenzione al Real Madrid di Carlo Ancelotti. Tante squadre e un prezzo ormai alle stelle, per un calciatore che sembra destinato a percorrere strade diverse da quelle che lo porterebbero al Milan.