Serie A, la classifica aggiornata dopo Napoli-Fiorentina

I partenopei non riescono a sfruttare l’occasione in casa e rimangono a quota 66 punti in classifica. Stasera tocca al Milan

Dopo la vittoria di ieri dell’Inter, nel pomeriggio di oggi è toccato a un’altra pretendente allo Scudetto scendere in campo, ovvero il Napoli di Luciano Spalletti contro la Fiorentina.

I partenopei non sono riusciti a rispondere ai nerazzurri e hanno fallito l’opportunità di portarsi momentaneamente in vetta alla classifica. Finisce 2-3 per la Viola al Maradona. I toscani erano passati in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Nico Gonzalez, chiudendo avanti all’intervallo. A pareggiare i conti per il Napoli ci ha poi pensato Dries Mertens con un piazzato dal limite dell’area su assist di Osimhen. Quando gli azzurri cominciavano a credere alla rimonta è arrivato il doppio colpo della squadra di Italiano, prima con Ikonè e poi con Cabral. A nulla serve la rete di Osimhen nel finale.

La squadra di Spalletti rimane quindi a quota 66 e il Milan ha una grande occasione di allungare stasera. I rossoneri saranno impegnati nella trasferta sul campo del Torino alle 20.45. Nelle altre partite delle 15 sono il Sassuolo ha regolato l’Atalanta per 2-1 con la doppietta di Traoré e il gol di Muriel mentre è arrivata L’Udinese ha vinto 1-2 a Venezia. Ecco la classifica di Serie A aggiornata:

Milan 67

Inter 66

Napoli 66

Juventus 62

Lazio 55

Roma 54

Fiorentina 53

Atalanta 51

Sassuolo 46

Verona 45

Torino 38

Udinese 36

Empoli 34

Bologna 34

Spezia 33

Sampdoria 29

Cagliari 25

Genoa 22

Venezia 22

Salernitana 16