Torino-Milan, formazioni ufficiali: Pioli rilancia Saelemaekers

Serie A, formazioni ufficiali Torino-Milan: le scelte di Juric e Pioli per la partita valida per la 32esima giornata del campionato Serie A 2021/2022.

Il pareggio a San Siro contro il Bologna è stato una grande delusione e adesso il Milan è chiamato a tornare a vincere contro il Torino. L’Inter ha vinto, mentre il Napoli ha perso, dunque è importante conquistare i 3 punti nella trasferta in Piemonte.

Stefano Pioli si aspetta una grande prestazione dai suoi giocatori, che nell’ultimo turno sono mancati soprattutto nella finalizzazione. Tante occasioni da gol create e nessuna sfruttata. Purtroppo il mister deve rinunciare a un numero elevato di calciatori per questo match importante.

Di Simon Kjaer, Alessandro Florenzi e Alessio Romagnoli si sapeva, ma alla lista si sono aggiunti altri quattro: Ismael Bennacer, Samuel Castillejo, Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic. Forfait che possono pesare parecchio, anche se il mister rossonero non è abituato a piangersi addosso e pretenderà il massimo da chi andrà in campo. Tornano titolari Franck Kessie e Alexis Saelemaekers. In panchina c’è Marko Lazetic.

La squadra di Ivan Juric non va affatto sottovalutata. Ha già dimostrato di saper creare problemi alle big della Serie A e con la spinta dei suoi tifosi cercherà di ottenere un risultato positivo stasera. Anche i granata hanno un buon numero si assenze, però daranno tutto.

Di seguito le formazioni ufficiali di Torino-Milan.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Zima, Bremer, Rodríguez; Singo, Ricci, Lukić, Vojvoda; Brekalo, Pobega; Belotti. A disp.: Gemello, Milinković-Savić; Aina, Ansaldi, Buongiorno, Izzo; Garbett, Linetty; Akhalaia, Pellegri, Pjaca, Seck. All.: Jurić.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Gabbia; Bakayoko, Krunić, Messias; Lazetić, Maldini. All.: Pioli.

Arbitro: Doveri di Roma.