Milan, colpo a zero dalla Juventus: “C’è stata una telefonata”

Il club rossonero riflette su un possibile arrivo a parametro zero dalla Juventus: c’è la conferma sull’esistenza di alcuni contatti.

Paolo Maldini e Frederic Massara per il prossimo calciomercato estivo stanno valutando alcuni giocatori in scadenza di contratto a giugno 2022. Se da un lato ci sono Franck Kessie e Alessio Romagnoli che lasceranno Milanello gratis, dall’altro ci sono altri calciatori che possono arrivare con la medesima modalità.

Da settimane è noto che il Milan ha avviato una trattativa per l’ingaggio di Divock Origi, attualmente in forza al Liverpool. Nell’accordo con i Reds c’è una clausola che potrebbe prolungare di un anno il contratto, ma se non dovesse scattare c’è la possibilità di effettuare un affare a parametro zero.

Origi viene preferito ad Andrea Belotti, altro centravanti che va in scadenza a giugno 2022. Sogna da anni di vestire la maglia della squadra rossonera, per la quale tifava da ragazzino, però potrebbe non realizzare il suo sogno. Buona la prestazione contro il Diavolo domenica sera, ma forse non ha cambiato le idee della dirigenza milanista.

Calciomercato Milan, arrivo “gratis” dalla Juve?

Il Milan guarda anche ad alcune occasioni a parametro zero che ci sono in Serie A. Ad esempio, nella Juventus ci sono due giocatori interessanti che hanno un contratto che scade a fine stagione: Federico Bernardeschi e Paulo Dybala.

L’ex Fiorentina è un esterno destro e in tale ruolo un rinforzo farebbe molto comodo a Stefano Pioli. Non risulta esserci una trattativa in corso per il suo ingaggio, però non bisogna escludere nulla. La Juve spera ancora di rinnovare, ma non si registrano passi avanti nelle ultime settimane.

Se Bernardeschi potrebbe ancora avere un futuro a Torino, invece non ce lo avrà Dybala. Il club ha già annunciato la sua partenza a parametro zero, il prolungamento contrattuale non ci sarà. Ovviamente un attaccante come l’argentino fa gola a molte squadre. Spesso si è parlato dell’Inter, ma anche di club di Premier League e Liga.

Recentemente l’ex talento del Palermo è stato accostato pure al Milan. Alessandro Jacobone, co-fondatore di Radio Rossonera e opinionista di Sportitalia, in un’intervento a CMIT TV su Twitch ha confermato che dei contatti ci sono stati: “Dybala ha una simpatia per il Milan. Ha voglia di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e i rossoneri hanno fatto una telefonata esplorativa con l’entourage. Ma la dirigenza ha intrapreso una certa politica per quanto concerne gli stipendi. Dybala sarebbe attratto dal Milan, poi non si sa mai…”.

Un sondaggio per Dybala è stato effettuato, dunque, però i costi dell’operazione non sembrano compatibili con la linea del Milan sul monte ingaggi. L’attaccante della Juventus guadagna molto e vuole un nuovo contratto ricco. Inoltre, non vanno scordate le commissioni da versare all’entourage per il trasferimento. Sarebbe sorprendente se l’operazione si concretizzasse.