Milan, il club fa il prezzo per l’esterno: servono 15 milioni

E’ stata resa nota la cifra per cui l’esterno potrebbe partire in estate: il Milan ora può fare le sue valutazioni

Il Milan adesso è pienamente concentrato sul finale di campionato e gli ultimi risultati hanno generato alcune critiche, ma la dirigenza deve pensare anche al futuro e ad anticipare la concorrenza per i rinforzi migliori sul mercato.

Sono molti i ruoli in cui il Diavolo potrebbe intervenire in estate per rinforzare la rosa. Stefano Pioli ha bisogno di un difensore e un centrocampista di livello, per sostituite Romagnoli e Kessie. Quest’ultimo lascerà certamente i rossoneri mentre per il primo le probabilità sono comunque alte. Nella lista c’è anche l’attaccante, ma le operazioni in entrata potrebbero anche includere l’innesto di un esterno difensivo.

Maldini sta infatti lavorando per trovare un’alternativa valida a Theo Hernandez. Il francese avrà bisogno di un ricambio per poter essere gestito nell’arco della prossima stagione. Uno degli obiettivi è Andrea Cambiaso del Genoa, accostato al Milan circa un mese fa, ma sul quale ci sono numerosi interessi.

Il Grifone, che lo ha ripreso in estate dopo il prestito all’Empoli, avrebbe ormai messo in conto di dover veder partire il giovane terzino durante la prossima estate, proprio perché le sue ottime prestazioni hanno attirato l’interesse di alcune big di Serie A. Il club di Preziosi non ha mai trattenuto nessun giocatore contro la sua volontà è alla giusta cifra ha sempre lasciato andare i propri gioielli, e anche stavolta il prezzo non sarà di saldo.

Il Genoa pronto a far partire Cambiaso: lo segue anche il Napoli

Il Genoa chiede infatti 15 milioni per il classe 2000, che è in scadenza nel 2023, e spera che si scateni un’asta fra le varie pretendenti. Sulle tracce del giocatore ci son infatti, già da tempo, tutte le big del campionato italiano, dall’Inter alla Juventus, passando per Napoli e Atalanta, così come anche il Milan. Maldini lo sta infatti monitorando come profilo per la fascia sinistra per alternarlo a Theo Hernandez, visto che Ballo-Touré non ha convinto in questa stagione e quasi certamente non verrà riscattato dal Monaco.

A riferire la notizia è il Mattino. Forse in pole c’è il Napoli, che da tempo cerca un interprete di livello per la fascia sinistra e potrebbe garantirgli un posto da titolare. In questa stagione con i rossoblù Cambiaso ha disputato 25 partite segnando un gol e fornendo 4 assist, prima di incappare in un infortunio a fine febbraio. Nei prossimi mesi il suo nome sarà comunque al centro dei discorsi di mercato, con anche i rossoneri protagonisti.