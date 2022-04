Milan-Genoa, designato l’arbitro Chiffi: i precedenti

L’Associazione Italiana Arbitri ha designato Chiffi per Milan-Genoa: scopriamo tutte le designazioni del prossimo turno di Serie A.

L’AIA ha reso ufficiali i nominativi di arbitri, assistenti, IV ufficiali, VAR e AVAR per la 33esima giornata del campionato Serie A 2021/2022. Per Milan-Genoa è stato scelto Daniele Chiffi come direttore di gara.

Il 37enne di Padova ha 7 precedenti con la squadra rossonera: 5 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Ha diretto quattro match del Milan in questa stagione e sono arrivati quattro successi contro Lazio, Sampdoria, Roma ed Empoli. I precedenti con il Grifone sono 8: 0 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.

In sala VAR ci sarà l’arbitro Daniele Orsato come supporto a Chiffi, assistito da Matteo Passeri. Di seguito le designazioni arbitrali complete per la prossima giornata del campionato Serie A 2021/2022.

SPEZIA – INTER Venerdì 15/04 h. 19.00

MARESCA

BACCINI – LOMBARDI

IV: GHERSINI

VAR: BANTI

AVAR: COSTANZO

MILAN – GENOA Venerdì 15/04 h. 21.00

CHIFFI

BOTTEGONI – VECCHI

IV: RAPUANO

VAR: ORSATO

AVAR: PASSERI

CAGLIARI – SASSUOLO h. 12.30

MASSA

BERTI – PAGLIARDINI

IV: MIELE G.

VAR: PAIRETTO

AVAR: PERETTI

SAMPDORIA–SALERNITANA h. 14.30

VALERI

DEI GIUDICI – LOMBARDO

IV: COLOMBO

VAR: MANGANIELLO

AVAR: MONDIN

UDINESE – EMPOLI h. 14.30

MARCHETTI

PERROTTI – SECHI

IV: VOLPI

VAR: MAGGIONI

AVAR: VIVENZI

FIORENTINA – VENEZIA h. 16.30

ABISSO

RASPOLLINI – AFFATATO

IV: GHERSINI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: TOLFO

JUVENTUS – BOLOGNA h. 18.30

SACCHI

GALETTO – ZINGARELLI

IV: COSSO

VAR: GUIDA

AVAR: CECCONI

LAZIO – TORINO h. 20.45

PRONTERA

PRETI – BINDONI

IV: MASSIMI

VAR: AURELIANO

AVAR: PAGANESSI

NAPOLI – ROMA Lunedì 18/04 h. 19.00

DI BELLO

MELI – VALERIANI

IV: SOZZA

VAR: DI PAOLO

AVAR: RANGHETTI

ATALANTA – H. VERONA Lunedì 18/04 h. 21.00

PICCININI

IMPERIALE – MARGANI

IV: GARIGLIO

VAR: FABBRI

AVAR: LO CICERO