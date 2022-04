Dalla Spagna – Addio Milan, accordo trovato: le cifre

Dalla Spagna la conferma che un giocatore rossonero è vicino all’addio: dopo Kessie un’altra partenza ormai sicura.

Il Milan si sta già muovendo sul calciomercato anche perché sa già che a fine stagione perderà alcuni calciatori. Ad esempio, è noto che Franck Kessie si trasferirà a parametro zero al Barcellona e c’è la necessità di prendere un sostituto a centrocampo.

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno lavorando da un po’ per prendere Renato Sanches, che ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e che non vuole rinnovare con il Lille. Dopo essere esploso nel Benfica e aver reso sotto le aspettative al Bayern Monaco, in Francia si è rilanciato e adesso sembra pronto per tornare a giocare in una squadra blasonata. La trattativa è in corso e la dirigenza rossonera spera di trovare l’accordo totale.

Se non arriverà Sanches, ci sarà comunque un altro innesto a centrocampo. E qualcuno arriverà anche in difesa, dove è molto probabile la partenza di Alessio Romagnoli. Come Kessie, anche l’ex Roma ha un contratto che scade a giugno e l’addio a parametro zero sembra lo scenario più possibile in questo momento. Non a caso, si parla di una negoziazione in corso per Sven Botman, altra stella del Lille.

Calciomercato Milan, Romagnoli addio: conferma dalla Spagna

Il Milan ha presentato un’offerta per il rinnovo contrattuale di Romagnoli, però il suo agente Mino Raiola non l’ha accettata. Attualmente il difensore percepisce uno stipendio da 5-5,5 milioni di euro netti a stagione e la dirigenza ha messo sul tavolo un prolungamento per meno di 3 milioni annui. Il giocatore è disponibile a guadagnare un ingaggio inferiore a quello odierno, però il suo procuratore chiede più di quanto proposto dal club.

Il futuro di Romagnoli potrebbe essere alla Lazio, sua squadra del cuore da sempre. In Spagna il portale Todofichajes.com spiega che c’è un accordo tra lui e il club biancoceleste. Raiola da settimane porta avanti la trattativa e l’intesa raggiunta dovrebbe essere la seguente: contratto di quattro anni a 3,2 milioni annui.

Di fatto si tratta di una conferma di quanto era già circolato in Italia ultimamente. Da capire se la Lazio e l’agente del giocatore abbiano trovato un accordo anche sulle commissioni del trasferimento. Raiola, come tutti i suoi colleghi, nelle operazioni a parametro zero pretende specifici compensi dai club.