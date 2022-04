Alternativa da 24 milioni: svolta Milan sulla trequarti

Uno degli obiettivi del Milan è quello di rafforzare la trequarti: fissato il prezzo di uno profili finito nel mirino del club rossonero. La situazione

Il calciomercato del Milan prende forma. I rossoneri – come raccontato in questi giorni – stanno mettendo le mani su Sven Botman e Divock Origi. Verosimilmente saranno i primi acquisti del mercato estivo. Per il difensore e l’attaccante le trattative appaiono davvero in chiusura. Questioni di dettagli prima delle firme che spazzeranno via ogni dubbio.

Poi ci sarà modo per concentrarsi sull’acquisto del centrocampista che possa prendere il posto di Franck Kessie e il tanto atteso rinforzo per la trequarti. L’idea resta quella di prendere un calciatore di piede mancino, capace di creare superiorità numerica, che sappia accentrarsi partendo dalla destra.

Caratteristiche queste che portano dritte a Marco Asensio e Domenico Berardi. Sono lo spagnolo e l’italiano le prime scelte. Scelte complicate per gli importanti costi ma non impossibile. Sono due piste dunque da seguire per capire come evolveranno. Sia il giocatore del Real Madrid che quello del Sassuolo sono pronti a cambiare aria e il Milan resta un’ipotesi importante.

E’ evidente, però, che il club rossonero stia guardando anche ad altri profili. Profili magari diversi, con caratteristiche diverse: l’obiettivo prioritario d’altronde resta fornire alla trequarti una maggiore qualità e numeri migliori, sia per i gol che per gli assist.

Alternativa olandese

Ecco perché sul taccuino del Milan c’è anche Noa Lang. Ve ne abbiamo parlato. Nei mesi scorsi c’è stato un contatto diretto, tra la dirigenza rossonera e l’entourage del calciatore.

Dalla Spagna arrivano conferme in merito al trequartista olandese, ritenuto un’alternativa per il Milan. TodoFichajes, parla di contatti già avvenuti tra il Milan e il Club Bruges: Noa Lang verrebbe valutato sui 24 milioni di euro. Una cifra ritenuta alta dai rossoneri, che vorrebbe spendere qualcosa meno. Anzi, il portale, sostiene che il Milan vorrebbe provare a prendere Lang in prestito con diritto di riscatto.