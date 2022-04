Milan, nuovo rinforzo dalla Francia | Servono 15 milioni

Dalla Francia arrivano indiscrezioni su un talento che piace al Milan: il suo club ha fissato un prezzo non basso.

La società rossonera è molto attenta ai giovani che militano nella Ligue 1, un campionato nel quale si possono fare ottimi affari. A Milanello in questi anni sono arrivati da lì giocatori come Rafael Leao, Pierre Kalulu e Mike Maignan.

Il capo-scout Geoffrey Moncada ha lavorato nel Monaco e conosce molto bene quali sono i migliori talenti in Francia. Frederic Massara e Paolo Maldini possono contare su molte relazioni stilate dal reparto scouting sui vari prospetti che militano nella lega maggiore francese e anche nella Ligue 2.

Tra i calciatori che sono stati segnalati c’è Mohamed-Ali Cho, 18enne attaccante che milita nell’Angers. Ha un contratto che scade a giugno 2023 e pertanto rappresenta un’interessante occasione di mercato. Senza rinnovo, il suo club di appartenenza è costretto a cederlo in estate.

Calciomercato Milan, fissato il prezzo di Cho: attenzione al Marsiglia

Cho in questa stagione ha realizzato 2 gol in 26 presenze, delle quali 17 da titolare. L’Angers gioca con due punte e dunque lui non è abituato ad essere l’unico riferimento offensivo, cosa che avverrebbe al Milan nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Va detto, comunque, che il 18enne francese è ancora molto acerbo e forse non pronto per vestire la maglia rossonera. Deve crescere tanto a livello realizzativo per diventare un buon attaccante. Comunque il potenziale c’è e chi se lo assicura potrebbe fare un buon affare.

Secondo quanto rivelato da Footmercato.net, ci sono tante squadre interessate a Cho. Leicester, Borussia Dortmund, Betis Siviglia ed Eintracht Francoforte sono le principali fuori dalla Francia. Invece, in Ligue 1 è il Marsiglia il maggiore candidato a ingaggiare il giovane talento. Il presidente Pablo Longoria ha incontrato l’entourage per presentare il progetto e cercare di convincere il giocatore ad approdare in Costa Azzurra.

L’Angers al momento chiede 15 milioni di euro per vendere il proprio gioiello. Un prezzo abbastanza alto, considerando pure che secondo uno studio del CIES il suo cartellino vale tra i 4 e i 7 milioni. La scadenza contrattuale ravvicinata è un fattore che inevitabilmente condizionerà le trattative.

Per adesso non risultano mosse concrete del Milan, che comunque ha seguito Cho in questi mesi e valuterà se farsi avanti prossimamente. Le priorità ora sono altre e chiaramente ciò può favorire le altre società che hanno messo gli occhi sull’attaccante transalpino.