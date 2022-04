Milan, scetticismo dall’Inghilterra: “Può andare all’Inter”

Il suo nome ha fatto sognare i tifosi rossoneri, ma secondo diverse fonti è l’Inter il club in pole per aggiudicarselo. Tutti i dettagli…

Il Milan è pronto a mettere in atto un mercato scoppiettante. Rispetto alle scorse stagioni, c’è una volontà più netta da parte di Maldini e Massara di acquistare profili di alto livello. Botman, Origi, Renato Sanches sono i primi indicati a vestire la maglia rossonera il prossimo anno, ma non soltanto.

Il Diavolo pare stia lavorando concretamente all’ingaggio di Marco Asensio dal Real Madrid, una suggestione diventata incredibilmente una trattativa possibile. Ma lo spagnolo non è l’unico sogno dei tanti tifosi rossoneri. Negli ultimi giorni è stato accostato con insistenza al Milan anche il nome di Paulo Dybala.

L’argentino è in scadenza di contratto con la Juventus, ed ormai è stato sancito il suo non rinnovo. A giugno, la Joya lascerà Torino a parametro zero, e già adesso il suo nome è finito in un vortice immenso di voci di mercato. Paolo Maldini ha già fatto sentire la presenza del Milan al fantasista bianconero.

Il Direttore Tecnico rossonero ha infatti chiamato di persona l’entourage del giocatore, sondando il terreno e prendendo delle prime informazioni. È stato affermato che Paulo, se dovesse rimanere in Italia, ha come preferenza proprio la destinazione rossonera, ma è chiaro che non sarà così semplice arrivare a lui.

Dal punto di vista tecnico Dybala sarebbe perfetto per la formazione di Stefano Pioli. Ha tutto ciò che serve per fare la differenza nella trequarti rossonera. Ma il Milan dovrebbe fare i conti con le alte pretese d’ingaggio del giocatore e delle commissioni dei suoi agenti.

In più pare ci sia una concorrenza sfegata sull’argentino, che viene dato molto vicino ad un altro club.

Milan-Inter, sfida di mercato per il fantasista?

Il Sun inglese fa un focus molto importante su Paulo Dybala. Il tabloid, citando la Gazzetta, racconta che l’attaccante è molto più vicino all’Inter rispetto che al Milan. Anzi, il Sun non fa proprio il nome del club rossonero.

Pare che l’agente principale del 28enne arriverà in Italia la prossima settimana per ulteriori colloqui con il club nerazzurro. Ma ci sono ancora diversi dettagli da discutere. Perchè oltre ai termini personali, l’attaccante vorrebbe rassicurazioni sul suo ruolo in squadra. E a tal proposito, l’Inter sta già valutando le diverse possibilità su come inserire Dybala in rosa.

Il Sun sottolinea però che l’Inter è insidiato fortemente da Arsenal e Tottenham, oltre che dal Newcastle, una meta però da escludere per la Joya. Paulo ha tutta l’intenzione di giocare ad alti livelli e competere per obiettivi importanti.

Attualmente c’è un grande rebus sul futuro di Dybala, ma l’Inter è quotata come destinazione più probabile.