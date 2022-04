ML – Milan, buone notizie: il centrocampista è recuperato

Buone news per quanto riguarda gli infortuni ed i rientri in casa Milan. Le ultime dall’allenamento odierno a Milanello.

Questa mattina il Milan è tornato ad allenarsi sul campo, per preparare la sfida di dopodomani contro il Genoa. Un anticipo importante, occasione per dimenticare i recenti pareggi che hanno rallentato la corsa al titolo.

Buone notizie per quanto riguarda gli acciaccati di casa Milan. Come appreso dalla nostra redazione, Ismael Bennacer è tornato immediatamente a lavorare in gruppo, già dalla sessione odierna. Il centrocampista algerino aveva subito un problema muscolare nella vigilia di Torino-Milan, uscendo a sorpresa dalla lista convocati.

Bennacer ha lavorato senza problemi con il resto dei compagni agli ordini di Pioli. Chi invece non ha ancora recuperato al 100% è Alessio Romagnoli: oggi a Milanello il capitano ha ancora una volta lavorato a parte. Sembra scontato che in vista del match contro il Genoa la difesa rossonera sia nuovamente affidata al tandem Kalulu-Tomori.

Chi sicuramente salterà la gara di venerdì sera sono i lungodegenti Kjaer e Florenzi, entrambi a rischio stagione terminata anzitempo. Ma anche Ibrahimovic, che come emesso ieri dal bollettino medico del Milan dovrà restare ai box per altri 10-14 giorni almeno. Una stagione maledetta per lo svedese, che non riesce a mettere in fila più prestazioni per colpa degli infortuni.