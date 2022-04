Come Adli: il Milan prende così lo spagnolo

Il Milan starebbe pensando di prendere il calciatore e lasciarlo un anno alla sua attuale squadra, come fatto con Adli la scorsa estate

Arrivano conferme su Adrian Bernabé del Parma. La notizia è arrivata ieri dalla Spagna: il club rossonero sarebbe pronto ad investire ben dieci milioni di euro per il calciatore spagnolo classe 2001.

Una cifra importante per un giocatore, che si sta mettendo in mostra in questa seconda parte di stagione con la maglia gialloblu, in Serie B. Bernabé ha iniziato a giocare a febbraio, impiegato da centrocampista centrale. Nelle giovanili ha dimostrato di sapersi destreggiare anche come esterno.

Nelle tredici partite disputate con il Parma, sono arrivati ben cinque gol, il primo 26 febbraio contro la Spal, poi le doppiette di aprile, tra il 2 e il 6, contro Cosenza e Como. Nel match contro i lombardi ha fatto capire a tutti quanto siamo bravo con il suo piede mancino, realizzando due gol su punizioni.

Le sue qualità sono note agli osservatori dei migliori club europei da tempo, da quando giocava con le giovanili del Manchester City. Lo segue da tempo il Barcellona ma gli scouts italiani sono stati di recente a Parma per visionarlo da vicino. Lo ha fatto il Milan ma anche l’Atalanta e la Juventus.

Ottimi rapporti

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, l’idea del Milan sarebbe quella di portare a termine un acquisto alla Adli. Il francese è stato prelevato la scorsa estate e lasciato in prestito al Bordeaux per una stagione.

Se le prossime relazioni su Bernabé saranno positive, il Milan sarà pronto ad affondare il colpo. Al Parma potrebbe crescere e continuare a giocare senza grosse pressioni. In gialloblu gli uomini mercato sono Mauro Pederzoli e Javier Rico Ribalta, che in via Aldo Rossi sono di casa. I rapporti tra le due dirigenze sono, dunque, ottimi e un accordo potrebbe non essere così complicato da trovare.