Milan, il calciatore è in sede: tutto pronto per il rinnovo

Il giovane calciatore rossonero è pronto a siglare il prolungamento del contratto con il Milan, proprio nella giornata di oggi.

Non solo trattative in entrata ed in uscita. Il Milan in questi mesi sta lavorando molto alacremente sui rinnovi contrattuali, per non disperdere talenti e risorse in maniera troppo semplice.

Proprio in questi minuti sta andando in scena un incontro in tal senso. Presso la sede di Casa Milan si è infatti presentato un giovanissimo calciatore, di proprietà rossonera, per discutere del suo prolungamento di contratto.

Non si tratta di un top player e né di un calciatore della prima squadra. Bensì di uno dei maggiori talenti della Primavera di mister Federico Giunti.

L’attaccante firma fino al giugno 2026

Il ragazzo di cui stiamo parlando è Marco Nasti. Un calciatore che forse non ancora tutti gli appassionati conoscono, ma che i più attenti del calcio giovanile italiano già stimano e valutano molto positivamente.

Centravanti classe 2003, bomber della Primavera milanista. Nasti è un punto di forza del vivaio rossonero, per questo motivo il club ha deciso di intensificare i rapporti con il ragazzo accelerando così per il rinnovo di contratto.

Poco fa Nasti ed il suo entourage è stato accolto da Ricky Massara nella sede di via Aldo Rossi. Tutto apparecchiato per la firma, che porterà Nasti a restare un calciatore del Milan almeno fino al 30 giugno 2026.

Per chi non lo conoscesse molto, Nasti è un 19enne attaccante nativo di Pavia, cresciuto nel vivaio milanista. In questa stagione ha finora messo a segno 12 reti e 6 assist vincenti nel campionato Primavera 1. Secondo la dirigenza e lo staff tecnico del Milan si tratta di uno dei giovani più meritevoli del club.