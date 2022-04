Milan, un trequartista si allontana | Mourinho lo porta a Roma

Un fantasista nel mirino rossonero potrebbe approdare in Serie A, ma con un’altra maglia: ci sono contatti in corso con la Roma.

Se Stefano Pioli continuerà ad utilizzare il modulo 4-2-3-1 anche nella prossima stagione, sicuramente gli servirà un nuovo trequartista. Brahim Diaz sta dimostrando di non poter essere il titolare al Milan.

Lo spagnolo aveva iniziato molto bene questa annata, ma da ottobre dopo aver preso il Covid-19 il suo rendimento è calato. Il suo ultimo gol risale al 25 settembre, mentre l’ultimo assist è del 4 dicembre. Da un numero 10 ci si aspetta molto di più.

Il club ha già bloccato l’estate scorsa Yacine Adli, centrocampista che può giocare anche da fantasista, ma il francese è più uno da assist che da gol. A Milanello potrebbe arrivare un nuovo trequartista, anche se in questo momento la dirigenza è concentrata soprattutto in altri ruoli: difensore centrale, mediano sostituto di Franck Kessie, esterno destro e attaccante.

Calciomercato Milan, un trequartista va alla Roma?

In queste settimane sono circolati un po’ di nomi di fantasisti finiti nella lista di Maldini e Massara. Tra questi sembra esserci anche Jesse Lingard, che ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e lascerà il Manchester United. Può essere un buon colpo a parametro zero per più squadre.

In Premier League sono soprattutto West Ham e Newcastle United ad averlo messo nel mirino. Negli Hammers ha già giocato in prestito facendo molto bene e dunque si tratterebbe di un ritorno, mentre i Magpies hanno un nuovo attraente progetto e una ricca proprietà con gli argomenti economici giusti per convincere qualsiasi calciatore.

Secondo quanto rivelato in Spagna da Todofichajes.com, il futuro di Lingard potrebbe essere in Serie A. La Roma ha presentato un’offerta e ci sarebbe una trattativa avanzata in corso. Il giocatore ha ricevuto una chiamata da José Mourinho, che lo ha allenato al Manchester United e che lo vorrebbe anche in Italia. Il tecnico portoghese lo avrebbe convinto a sposare il progetto giallorosso.

Per Lingard è pronto un contratto di quattro anni con uno stipendio importante. L’idea di mettersi alla prova in Serie A è alettante e il trasferimento a Roma dell’inglese classe 1992 si potrebbe veramente concretizzare. Mourinho lo stima molto e spera che la dirigenza se lo assicuri come rinforzo per la prossima stagione.