Cessione Milan a Investcorp: la conferma di Bloomberg

Anche Bloomberg conferma quanto scritto in precedenza: Elliott sarebbe in trattativa con Investcorp per la cessione del Milan. Il punto della situazione

Arrivano a cascate le notizie relative alla possibile cessione del Milan. In mattinata la clamorosa indiscrezione è stata lanciata da ‘L’Equipe’ e nel giro di poche ore ha trovato conferme autorevoli.

La notizia, infatti, è stata rilanciata da Reuters e successivamente dopo anche da Bloomberg: il fondo Investcorp sarebbe in trattativa con Elliott per l’acquisizione del club. Una trattativa in esclusiva che porterebbe nelle casse di Elliott 1 miliardo di euro.

Investimenti in Italia

Per il fondo del Bahrain, che vede a campo il presidente esecutivo, Mohammed Alardhi, sarebbe l’ennesimo investimento in Italia, dopo quelli fatti con Gucci, Riva e Dainese.

Come è possibile legge sul sito di Bloomberg, al momento i rappresentanti di InvestCorp, Elliott e Milan, non hanno ancora rilasciato commenti in merito.