Milan-Genoa, Dazn o Sky: streaming e diretta tv, dove vederla

Milan e Genoa in campo per la 32.a giornata. Si gioca di Venerdì Santo alle 21 a San Siro. Di seguito le indicazioni su dove vedere il match

Per la seconda volta nella sua storia, il Milan disputa un match di Serie A nel Venerdì di Pasqua. E’ accaduto nel 2006 nel Derby contro l’Inter vinto 1-0. Accadrà nuovamente stasera quando, alle 21, i rossoneri affronteranno il Genoa a San Siro in un match fondamentale per entrambe le squadre.

Il Milan scenderà in campo al termine di Spezia-Inter, match che potrebbe riportare, in caso di vittoria, i nerazzurri in testa da soli alla classifica con l’annosa partita contro il Bologna ancora da recuperare. Indipendentemente dall’esito della sfida del Picco, il Milan ha, di fatto, un solo risultato a disposizione, la vittoria, per continuare a rimanere in vetta in vista di un finale di stagione dal calendario davvero impegnativo. Stessa situazione del Genoa che, sconfitto domenica scorsa dalla Lazio, insegue la seconda vittoria della gestione Blessin per agganciare provvisoriamente il Cagliari al terzultimo posto e continuare a inseguire l’agognata salvezza.

Rispetto al pareggio a reti bianche di domenica scorsa con il Torino, Pioli recupera Bennacer e Rebic. Ancora indisponibile Ibrahimovic insieme a Romagnoli, Florenzi, Castillejo e Kjaer. Nell’undici titolare, l’unica modifica rispetto alla sfida con i granata dovrebbe essere l’avanzamento di Kessie in mediana al posto di Diaz con Bennacer titolare.

Milan-Genoa, dove vederla

Milan-Genoa è un’esclusiva di Dazn. La partita, pertanto, sarà visibile in diretta streaming sull’applicazione disponibile per smart tv, dispoitivi mobili, Amazon Fire Stick, decoder TimVision, Apple Tv e console di gioco. Non è prevista la diretta tv su Sky che, invece, trasmetterà Spezia-Inter e “coprirà” Milan-Genoa durante il post partita con gli highlights disponibili dalla tarda serata su Sky Sport 24.

Il Milan tornerà in campo martedì 20 aprile, nel match di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter che sarà visibile in diretta tv, in chiaro, su Canale 5. Nel prossimo weekend sfida alla Lazio, in trasferta all’Olimpico. Il calendario delle ultime cinque giornate di Serie A e la conseguente programmazione televisiva tra Dazn e Sky saranno definite la prossima settimana.