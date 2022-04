Milan in corsa: sfida a quattro per il grande colpo

Occhi puntati sulla trequarti: i tifosi del Milan sognano in grande. Arrivano conferme in merito ad un calciatore accostato ai rossoneri nell’ultimo periodo

I tifosi del Milan, in queste ultime settimane, sono tornati a sognare il grande colpo. Le notizie che si stanno susseguendo sono importanti e legate soprattutto alla trequarti.

Il reparto dietro la punta sarà quello che necessita l’investimento più importante. Brahim Diaz ha deluso fortemente, al pari di Saelemaekers e Messias.

L’idea di schierare un giocatore, che faccia da collante tra trequarti e centrocampo, sta spingendo a pensare che il grande colpo sarà un calciatore che possa partire dal centro destra, di piede mancino, che sia capace di saltare l’uomo.

Le ultime notizie portano soprattutto a Domenico Berardi. Il giocatore del Sassuolo ha numeri importanti in Serie A ma non scalda i cuori dei tifosi, che vogliono elemento di una caratura superiore.

Più affascinante è sicuramente l’idea Marco Asensio. Il talento spagnolo è pronto a lasciare il Real Madrid. Ha voglia di vivere una nuova avventura da protagonista: il Milan sembra davvero essere la destinazione giusta. Maldini si è mosso in prima persona per capire la fattibilità dell’operazione.

Per far sì che l’affare decolli serve che Asensio decida di accettare uno stipendio sui 5 milioni di euro netti a stagione. Difficile che il Milan si spinga oltre. Le prossime settimane serviranno a capire se l’affare decollerà o se il giocatore deciderà di volare in Inghilterra.

Il punto su Dybala

Un altro calciatore che si trova di fronte ad un bivio è Paulo Dybala. Anche in questo caso, il popolo rossonero sta accarezzando il sogno di avere l’argentino. Sono arrivate tante voci in merito ad un contatto tra l’entourage dell’ex Palermo e Maldini. Ci sarà da capire se ne seguiranno altri.

Al momento arrivano ulteriori conferme: anche in Inghilterra, The Sun, inserisce il Milan tra le possibili destinazioni per Dybala. Oltre ai rossoneri ci sono anche l’Inter – che appare avere la percentuale maggiore – e le due inglesi, Liverpool e Tottenham. Starà al calciatore decidere la migliore destinazione possibile. Nel frattempo i tifosi sogni, consapevoli dell’enorme difficoltà di portare a termine l’operazione.