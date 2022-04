Serie A, date e orari della 34esima giornata: Milan ancora dopo Inter e Napoli

La Lega Serie A ha reso noti date e orari della 34esima giornata di campionato. Ancora una volta, il Milan giocherà dopo le rivali scudetto…

Come di consueto, la Lega Serie A ha reso noti sul proprio sito ufficiale le date e gli orari del prossimo turno di campionato. Il Milan sarà impegnato contro la Lazio di Maurizio Sarri direttamente allo Stadio Olimpico di Roma.

Il match si disputerà domenica 24 aprile alle ore 20.45. Il fattore che sicuramente continuerà a far discutere sta nel fatto che ancora una volta i rossoneri giocheranno dopo le rivali scudetto. Difatti, la Lega Serie A ha deciso che l’Inter, che incontrerà la Roma a San Siro, disputerà la gara sabato 23 aprile alle ore 18.00.

Mentre il Napoli di Spalletti giocherà in trasferta contro l’Empoli domenica 24 aprile alle ore 15.00. Ormai da diverse giornate, al Milan sta toccando questa stessa sorte. Eppure, non sono mancate sottolineature sulla questione. Lo stesso Stefano Pioli, settimana scorsa, aveva ribadito che in una fase così cruciale del campionato le sfidanti favorite per il titolo dovrebbero giocare in contemporanea per evitare condizionamenti.

Non sembrano esserci minimamente le basi per un simile andamento. E a pagarne le spese pare essere ancora la squadra rossonera. Certamente, ogni club è padrone del proprio destino, ma è innegabile che il calendario ha pesato e non poco, sino ad adesso, sulla testa dei giocatori di Pioli.

Anche oggi, che sono in programma Spezia-Inter e Milan-Genoa, i nerazzurri scenderanno in campo due ore prima dei rossoneri. Si spera che il Milan riesca ad evitare qualsiasi tipo di condizionamento, pensando esclusivamente alla sua gara. Sia oggi che nel prossimo turno contro la Lazio.