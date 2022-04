ANSA – Cessione Milan, due diligence in corso: idee chiare sul closing

Importanti aggiornamenti per quanto riguarda la trattativa tra Investcorp e AC Milan per l’acquisizione della società

Novità che interessano i tifosi rossoneri giungono direttamente dall’Ansa. Ci sono passi in avanti nella trattativa tra Investcorp e AC Milan. Ormai ininterrottamente da più di ventiquattro ore non si fa altro che parlare dell’interessamento da parte del fondo di investimento del Bahrain che vorrebbe diventare proprietario dei rossoneri.

Ieri ne ha parlato anche Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del club, prima del match contro il Genoa poi conclusosi con il risultato di 2-0 in favore della squadra allenata da Stefano Pioli. Secondo Maldini ci può stare che Elliott decida di vendere la società ad una cordata così importante e soprattutto ricca. Tra i tifosi sono tanti i dubbi, soprattutto derivati da un passato recente travagliato e che di certo non ha giovato al Milan che soltanto adesso sta vedendo la sua “rinascita”.

Oggi ad alimentare le notizie delle ultime ore ci ha pensato l’Ansa, nota agenzia di comunicazione, che ha parlato degli sviluppi di questa trattativa. Pare infatti che in questo momento sia in corso il cosiddetto “due diligence”, ovvero una sorta di fase di controllo dei conti e bilanci del club rossonero. Questa operazione va fatta ovviamente prima di definire il tutto e serve a capire in che situazione si trova al momento una società.

Investcorp non ha dubbi: la data del closing

Confermata la volontà di chiudere la trattativa non prima del termine di questa stagione. Questo per non distrarre tutta la squadra da questo rush finale in cui servono tutte le energie restanti (e forse anche qualcosa in più) per provare fino in fondo a puntare a qualcosa di importante. Ricordiamo infatti che il Milan è ancora in lotta per vincere sia lo Scudetto che la Coppa Italia. In entrambi i casi la lotta è con i rivali storici dell’Inter, e martedì ci sarà la quarta sfida tra le due compagini in quest’annata calcistica (semifinale di ritorno di Coppa).

Sempre riprendendo le parole di Maldini di ieri sera, il direttore ha chiesto espressamente alla squadra di concentrarsi solo ed esclusivamente sul calcio giocato adesso. Poi ci sarà tempo per pensare a tutte queste questioni extra campo. La priorità è salvaguardare i calciatori in un momento così delicato. Certo, impossibile non parlare di Investcorp in questo momento, ma tutto deve rimanere al di fuori di Milanello, per provare a regalare nuove gioie ai tifosi rossoneri.