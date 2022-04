Cessione Milan: il messaggio di InvestCorp che fa impazzire i tifosi

In mattinata arriva un indizio social, più che chiaro: ecco il messaggio su Twitter, di Mohammed Al Ardhi, Executive Chairman di Investcorp

Non può certo passare inosservato il messaggio social di Mohammed Al Ardhi, Executive Chairman di Investcorp. Il suo cinguettio, indirizzato, al mondo rossonero, sta davvero facendo il giro del mondo.

“Congratulazioni al Milan di nuovo in testa al campionato italiano – scrive su Twitter – Buona Pasqua al club, ai tifosi e a tutti coloro che osservano questa tradizione”

Congratulations to #ACMilan back on top of the italian league. Happy Easter to the club, it’s fans and everyone observing this occasion #SempreMilan — محمد محفوظ العارضي (@MMAlardhi) April 16, 2022

Nessuno accenno alla trattativa, come è giusto che sia, ma le sue parole sono un segnale chiaro di come presto possa entrar a far pare del mondo Milan.

Si tratta di una conferma indiretta di come la trattativa per la cessione del Milan sia reale e in una fase davvero calda. Presto la storia del club rossonero potrebbe cambiare per davvero.