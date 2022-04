Inter-Milan, probabile formazione rossonera: Pioli ha dei dubbi

Martedì si gioca Inter-Milan di Coppa Italia: trapelano indiscrezioni sulla possibile formazione di Pioli nel derby.

Dopo la ritrovata vittoria in campionato contro il Genoa, il Milan deve preparare il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Martedì sera a San Siro ci sarà la nuova sfida con l’Inter, il dentro o fuori decisivo.

All’andata il derby finì 0-0, ma fu un completo dominio rossonero. La squadra di Stefano Pioli ha sprecato tantissime occasioni, la partita poteva veramente finire in goleada. Inoltre, non è stato assegnato un rigore a Olivier Giroud per un netto fallo commesso da Milan Skriniar.

Tanti i rimpianti per come è andato quel match, però ormai si è andati avanti e il Diavolo ha l’occasione di conquistare la finale di Coppa Italia vincendo il secondo scontro. Anche i ragazzi di Simone Inzaghi vengono da una vittoria in Serie A e sono decisamente motivati a superare il turno.

Coppa Italia, possibile formazione rossonera in Inter-Milan

Pioli rispetto alla gara di campionato contro il Genoa, potrebbe cambiare pochissimo. In difesa non ci sono dubbi sull’impiego di Pierre Kalulu, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. Da capire quali siano le condizioni fisiche di Davide Calabria e Alessio Romagnoli, che oggi si sono allenati a parte. È possibile che, in ogni caso, la spunti Matteo Gabbia per un posto da titolare. In tal caso, Kalulu verrebbe impiegato da terzino destro.

A centrocampo sembra certa la riproposizione della coppia composta da Ismael Bennacer e Sandro Tonali. Per quanto riguarda le fasce offensive, Rafael Leao agirà a sinistra mentre a destra sembra che Junior Messias sia in vantaggio su Alexis Saelemaekers. Il trequartista sarà ancora Franck Kessie, con Brahim Diaz che si accomoderà in panchina inizialmente.

Il centravanti dovrebbe essere nuovamente Olivier Giroud. Contro il Genoa c’è stato l’ingresso di Ante Rebic al posto del francese, quindi attenzione anche alla possibile novità nel ruolo di prima punta. L’allenamento di domani a Milanello sarà decisivo per capire le scelte di mister Pioli.

COPPA ITALIA, INTER-MILAN: PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA

(4-2-3-1): Maignan; Kalulu (Calabria), Gabbia (Kalulu), Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias (Saelemaekers), Kessie, Leao; Giroud (Rebic).