Leao, la conferma dall’Inghilterra: ora i tifosi tremano

Dall’Inghilterra annunciano che un importante club europeo ha messo nel mirino Leao, che deve ancora rinnovare il contratto.

Con Stefano Pioli il Milan ha trovato un allenatore molto bravo a valorizzare i suoi calciatori e alcuni si sono rivelati dei potenziali top player. Impossibile non citare Rafael Leao tra coloro che nell’ultima stagione sono cresciuti tanto.

Dopo due anni tra alti e bassi, nel 2021/2022 il portoghese ha avuto maggiore continuità e incisività. È maturato sotto più punti di vista e ha ancora tanto margine di crescita. Deve ancora compiere 23 anni (lo farà a giugno) e possiede il potenziale per diventare davvero un grande giocatore.

Negli ultimi mesi il rendimento è un po’ calato, però per buona parte della stagione è stato il più brillante del reparto offensivo e ha trascinato la squadra. Aver ritrovato il gol nell’ultima giornata contro il Genoa è molto importante in vista anche delle prossime partite. Pioli conta molto su di lui per vincere Scudetto e Coppa Italia.

Calciomercato Milan, super offerta per Rafael Leao?

Il Milan l’estate scorsa ha respinto tutte le offerte arrivate per Leao e ha fatto bene, dato che nel frattempo il suo valore è cresciuto molto. La dirigenza vuole blindarlo con un nuovo contratto, però l’operazione è bloccata a causa della vicenda legale che lo coinvolge con Sporting Lisbona e Lille per la risoluzione unilaterale fatta nel 2018 quando militava nella squadra portoghese.

Nel frattempo arrivano indiscrezioni che danno il numero 17 rossonero nel mirino di alcune importanti società d’Europa. Stando a quanto rivelato da The Athletic, il Paris Saint Germain sta pensando a lui per sostituire Kylian Mbappé. Quest’ultimo dovrebbe trasferirsi a parametro zero al Real Madrid e pertanto il club parigino sta cercando un rimpiazzo di livello.

Leao sarebbe uno dei preferiti del PSG, anche se per adesso non sembra esserci un’offerta. Il giocatore conosce già la Ligue 1 per averci militato con la maglia del Lille. Se dovesse arrivare una super proposta per lui e per il Milan, potrebbero esserci dei ragionamenti.

Ipotizziamo che la società di via Aldo Rossi considererebbe offerte attorno ai 70 milioni di euro, anche se la priorità è tenerlo e rinnovargli il contratto. Vedremo se il PSG si farà avanti concretamente oppure se virerà su un altro calciatore per sostituire un campione come Mbappé.