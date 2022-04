Calciomercato Milan, colpo a zero: anche la Juventus si inserisce

La Juventus pensa concretamente a un centrocampista accostato anche al club rossonero: è un colpo a zero abbastanza conteso.

In attesa di sapere come andrà la trattativa tra Elliott e Investcorp, il management sportivo del Milan valuta alcune operazioni di calciomercato per l’estate. Tra i rinforzi da prendere c’è anche un centrocampista.

Sicuro l’addio di Franck Kessie ed è molto probabile anche quello di Tiemoué Bakayoko, che dovrebbe essere restituito al Chelsea con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del prestito. Da capire se arriveranno offerte per Rade Krunic e vi sia la possibilità che il bosniaco ex Empoli parta.

Certi, invece, i rientri di Tommaso Pobega e Yacine Adli dai rispettivi prestiti a Torino e Bordeaux. Si tratta di due giovani che hanno la fiducia del club rossonero e che dovrebbero rimanere a Milanello. Ma è probabile che venga comunque preso un nuovo mediano nella prossima campagna acquisti.

Mercato Milan, concorrenza della Juventus per un mediano francese

Tra le occasioni di calciomercato per l’estate c’è sicuramente Boubacar Kamara, il cui contratto scade a giugno 2022 e che può essere ingaggiato a parametro zero. Operazione comunque non semplice, dato che tra stipendio e commissioni bisogna tirare fuori un po’ di milioni di euro.

Il centrocampista del Marsiglia era stato oggetto di una trattativa nella scorsa finestra estiva del calciomercato, ma l’offerta del Milan (10-12 milioni) venne respinta dal club francese. Ora il giocatore può lasciare la Costa Azzurra a titolo gratuito e più società hanno messo gli occhi su di lui.

Recentemente l’Atletico Madrid è stato indicato come favorito nella corsa a Kamara. I Colchoneros hanno avviato i contatti con l’entourage del calciatore e ci sono delle possibilità che avvenga il trasferimento in Spagna. Tuttavia, non è tutto ancora deciso e altre squadre hanno la chance di inserirsi.

Ad esempio, stando a Fichajes.net pure la Juventus sta pensando a Kamara per rinforzare il centrocampo. Il sogno è Aurelien Tchouameni del Monaco, però è molto costoso e anche conteso da alcune big d’Europa. Il mediano del Marsiglia, invece, ha costi inferiori e la dirigenza bianconera ci sta riflettendo.

In Spagna confermano che il Milan è interessato a Kamara, però anche il Barcellona sarebbe in corsa per il suo ingaggio. Il mese di aprile può essere decisivo per conoscere il futuro del centrocampista francese.