Fiorentina, l’infortunio è gravissimo: stagione finita

Bruttissimo infortunio subito sabato scorso dal centrocampista della Fiorentina, che dovrà immediatamente essere operato.

Davvero una brutta notizia per la Fiorentina e per il calcio italiano in generale. Sabato scorso uno dei migliori calciatori viola ha subito un brutto infortunio, apparso serio fin dai primi momenti.

Nel corso del match tra Fiorentina e Venezia, il centrocampista Gaetano Castrovilli si è fermato per un forte dolore al ginocchio, che lo ha costretto ad uscire anzitempo. Barella, dolore agghiacciante e lacrime sul volto per il numero 10 gigliato.

Oggi è arrivato il responso di tale infortunio. Dopo i consueti controlli approfonditi, si è notato come Castrovilli abbia subito la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio. Uno stop tremendo per un calciatore, che equivale ad un lungo stop ed assenza dai campi da gioco.

Non solo il crociato. La sfortuna ha colpito seriamente Castrovilli, che ha visto nella medesima occasione lesionarsi anche il legamento collaterale mediale del menisco. Insomma, un infortunio shock che costringerà il calciatore pugliese ad un intervento chirurgico il più presto possibile.

Minimo 6 mesi di stop, salta sicuramente il Milan

Questo il comunicato della Fiorentina: “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Gaetano Castrovilli è stato sottoposto nella mattinata di oggi ad accertamenti strumentali a seguito dell’infortunio riportato durante la gara di campionato Fiorentina-Venezia di sabato scorso. Gli esami diagnostici eseguiti hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale e del menisco esterno del ginocchio sinistro. Tali lesioni necessitano di intervento chirurgico ricostruttivo che verrà effettuata nel corso dei prossimi giorni”.

Stagione finita per Castrovilli, che dunque salterà inevitabilmente anche il match del 1 maggio prossimo contro il Milan. Un tremendo stop per il classe ’97, che dovrà stare fermo ai box minimo per i prossimi 6 mesi. Un po’ come capitato a Simon Kjaer, infortunatosi anche lui al crociato e fuori per tutto il resto della stagione.