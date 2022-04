Coppa Italia, quanto incassa il vincitore: una cifra niente male

Ecco quanto vale la vittoria della Coppa Italia 2021-2022. Il Milan potrebbe ottenere buonissimi introiti da questo trofeo.

Durante questa settimana verranno decretate le due finaliste della Coppa Italia, edizione 2021-2022. Un trofeo forse sottovalutato in tempi recenti, ma sempre molto ambito.

Stasera il Milan proverà a strappare il pass per la finale dell’11 maggio prossimo allo stadio Olimpico di Roma. Ma prima andranno superati i rivali dell’Inter, in un derby tutto da vivere dopo lo 0-0 del match d’andata.

Oltre al prestigio di vincere un trofeo (il Milan non lo solleva dal 2003) non è da sottovalutare pure un ritorno economico. Come ogni competizione che si rispetti, anche la Coppa Italia porterà dei ricavi non da poco per il club vincitore.

3 milioni di euro solo per l’approdo in finale

Oggi il portale Calcioefinanza.it ha parlato dei ricavi economici per la squadra che trionferà nell’edizione attuale di Coppa Italia. Si tratta di introiti superiori ai 7 milioni di euro per la squadra vincitrice.

Solo per l’accesso alla finalissima, le due squadre più meritevoli otterranno poco meno di 3 milioni di euro ciascuna. La compagine che solleverà il trofeo l’11 maggio otterrà inoltre circa 4,5 milioni come premio vittoria, che unite al precedente introito supererà i 7 milioni di premio come già accennato.

La squadra sconfitta in finale si consolerà con 2 milioni di euro, per un percorso totale da circa 5 milioni. Non male dunque anche per la seconda classificata in coppa. Non si tratta ovviamente dei ricavi previsti per le competizioni internazionali come Champions o Europa League, ma anche il cammino in Coppa Italia non è da sottovalutare in tal senso.

I premi per questa stagione appaiono numericamente superiori rispetto a quelli dell’annata 2020-2021. Questo grazie all’entrata in scena di Mediaset, che ha acquisito i diritti televisivi in esclusiva della competizione e permesso dunque un innalzamento dei ricavi per le squadre partecipanti.